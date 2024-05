Σενεγάλη: Αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωση - 11 τραυματίες

Ένα αεροσκάφος βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωσή του, με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να τραυματιστούν, τα ξημερώματα στη Σενεγάλη.

Τέσσερις από τους έντεκα τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση. Το αεροσκάφος ήταν ναυλωμένο από την αεροπορική εταιρεία Air Sénégal και βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Ντιάς κοντά στο Ντακάρ, όπως ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου.

Το αεροσκάφος που ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Transair και εκτελούσε την πτήση Ντακάρ-Μπαμακό «βγήκε από τον διάδρομο κατά την απογείωση σήμερα 9 Μαΐου 2024 κατά την 01.00», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας που διευκρινίζει ότι «το αεροδρόμιο έκλεισε μέχρι να ληφθούν τα προβλεπόμενα μέτρα».

