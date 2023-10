Σεισμός στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 15 νεκροί και 78 τραυματίες

Τουλάχιστον 15 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 78 τραυματίστηκαν μετά από σεισμό που έπληξε το δυτικό Αφγανιστάν.

Το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο ανέφερε ότι ο σεισμός μεγέθους 6,3 βαθμών Ρίχτερ σημειώθηκε περίπου 40 χιλιόμετρα από τη πόλη Χεράτ, κοντά στα σύνορα με το Ιράν, περίπου στις 11:00 τοπική ώρα.

Αρκετά κτίρια υπέστησαν ζημιές, εγκλωβίζοντας ανθρώπους κάτω από ερείπια, δήλωσαν Αφγανοί αξιωματούχοι ενώ ακολούθησαν τουλάχιστον τρεις ισχυροί μετασεισμοί.

«Ήμασταν στα γραφεία μας και ξαφνικά το κτίριο άρχισε να τρέμει. Οι σοβάδες άρχισαν να πέφτουν και τμήματα του κτιρίου κατέρρευσαν» είπε κάτοικος της Χεράτ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Earthquake today in Herat Province, Afghanistan. زلزله ! امروز در ولایت هرات افغانستان pic.twitter.com/QpoD8oPQJg

Περισσότεροι από 70 τραυματίες νοσηλεύονται στο κεντρικό νοσοκομείο της πόλης, δήλωσε αξιωματούχος υγείας.

«Η κατάσταση ήταν πολύ φρικτή, δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο φοιτητής Idrees Arsala -ο τελευταίος που εκκένωσε με ασφάλεια την τάξη του, όταν ξεκίνησε η σεισμική δραστηριότητα.

Η Χεράτ βρίσκεται 120 χιλιόμετρα ανατολικά των συνόρων με το Ιράν και θεωρείται η πολιτιστική πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Υπολογίζεται ότι 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην επαρχία, σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας του 2019.

Η χώρα πλήττεται συχνά από σεισμούς - ειδικά στην οροσειρά Hindu Kush, καθώς βρίσκεται κοντά στη συμβολή της ευρασιατικής και της ινδικής τεκτονικής πλάκας.

Afganistan Earthquakes Today: At least 14 dead, 78 injured after 6.2 earthquake hits Afghanistan, October 7, 2023.#earthquake #afganistan #heratnews #زلزله ها #زلزلې #افغانستان https://t.co/LwugZCQF3M