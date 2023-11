Σεισμός στην ανατολική Τουρκία

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην ανατολική Τουρκία.

Ο σεισμός ταρακούνησε την επαρχία Μαλάτια της ανατολικής Τουρκίας, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων (AFAD). Η δόνηση σημειώθηκε στις 16:46 ώρα Ελλάδος (17:46 τοπική ώρα) και είχε εστιακό βάθος 6,9 χιλιομέτρων.

Ακολούθησε δεύτερος σεισμός λίγα λεπτά αργότερα, στις 16:49, μεγέθους 4,7 Ρίχτερ. Ο σεισμός προκάλεσε αναστάτωση στους κατοίκους που βγήκαν στους δρόμους.

🚨 BREAKING NEWS⠨Earthquake of magnitude 5.3 located 5 km NW of Sincik, Turkey with a depth of 10.0 km felt at 17:46 (Europe/Istanbul GMT +3) local time reported by USGS United States Geological Survey

