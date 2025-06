Σεισμός μεγέθους 6,5 Ρίχτερ στην Κολομβία

Σεισμός μεγέθους 6,5 Ρίχτερ έπληξε την Κολομβία την Κυριακή, ανέφερε το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χλμ. (6,21 μίλια), ανέφερε το GPZ.

Η πρωτεύουσα της Κολομβίας, Μπογκοτά, επλήγη από τον σεισμό σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τα κτίρια στην πόλη σείστηκαν καθώς οι σειρήνες ηχούσαν σε όλη την πρωτεύουσα και οι άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να αναζητήσουν ασφάλεια.

