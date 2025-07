Σεισμός 8,8 Ρίχτερ στη Ρωσία: Στη Χαβάη και την Αλάσκα τα πρώτα κύματα τσουνάμι - Πάνω από 2.700 κάτοικοι απομακρύνθηκαν

Τουλάχιστον τριάντα αισθητοί μετασεισμοί, μεγέθους μεταξύ 2 και 5 βαθμών, καταγράφτηκαν μετά τον κύριο σεισμό των 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στον Ειρηνικό, ανοικτά από τη χερσόνησο Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή, ανέφερε το τοπικό παράρτημα της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών.

Περίπου 2.700 κάτοικοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς τοποθεσίες στις Κουρίλες νήσους –όπου έχει κηρυχτεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης–, σύμφωνα με τις αρχές, που επικαλέστηκε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύμφωνα με άλλο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, το RIA, που επικαλέστηκε τον περιφερειάρχη της, έχει υποστεί ζημιές το δίκτυο ηλεκτροδότησης στην περιφέρεια Σαχάλιν και η ηλεκτροδότηση έχει κοπεί εξαιτίας του σεισμού.

Ο σεισμός 8,7-8,8 βαθμών (πρόκειται αντίστοιχα για την εκτίμηση ρώσων και αμερικανών σεισμολόγων) προκάλεσε την κήρυξη συναγερμού σε πολλές χώρες του Ειρηνικού καθώς προκάλεσε τσουνάμι.

Κατά όσα είναι γνωστά, πλημμύρισε η μικρή πόλη και λιμάνι Σέβερο-Κουρίλσκ στο αρχιπέλαγος των Κουρίλων νήσων.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, τα πρώτα κύματα του τσουνάμι έχουν φτάσει ήδη στην Αλάσκα και τη Χαβάη. Στη Χαβάη, που είχε το υψηλότερο επίπεδο προειδοποίησης, το πιο ψηλό κύμα που έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής είναι στις ακτές του νησιού Οάχου στα 1,20 μέτρα.

Ο κυβερνήτης της Χαβάης δήλωσε ότι το νησιωτικό κράτος δεν έχει μέχρι στιγμής «αντιμετωπίσει κάποιο κύμα με σοβαρές συνέπειες».

Ο Τζος Γκριν, σε συνέντευξη Τύπου, πρόσθεσε ότι αυτό ήταν «μεγάλη ανακούφιση». Παρά ταύτα, προειδοποίησε ότι οι αρχές είχαν παρατηρήσει σημαντική υποχώρηση των υδάτων, κάτι που συνήθως αποτελεί ένδειξη για κύματα τσουνάμι.

«Δεν έχουμε δει ακόμα καμία κυματική δραστηριότητα να περνάει από το Μεγάλο Νησί. Αυτό είναι σημαντικό. Μέχρι να δούμε τι θα συμβεί στο Μεγάλο Νησί, δεν θα αισθανόμαστε ότι είμαστε σε θέση να αρχίσουμε να λέμε ότι είμαστε ασφαλείς», λέει.

Αυτό, λέει, θα διαρκέσει πιθανώς δύο με τρεις ώρες. «Απλά μείνετε ήσυχοι απόψε και δείτε τηλεόραση, παρακαλώ», λέει ο Γκριν, ζητώντας από τους ανθρώπους να μείνουν μακριά από τους δρόμους.

Όλες οι πτήσεις από το αεροδρόμιο του Μάουι ακυρώθηκαν για τη νύχτα, με 200 άτομα να έχουν καταφύγει στο αεροδρόμιο.

Ωστόσο, το αεροδρόμιο δεν έχει επηρεαστεί, λέει ο Γκριν.

Ο σεισμός 8,8 βαθμών, είναι ο ισχυρότερος στη συγκεκριμένη περιοχή σε σχεδόν 73 χρόνια. Ο σεισμός καταγράφτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από τη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα, προκαλώντας τσουνάμι στη Ρωσία και στην Ιαπωνία και προκαλώντας έκτακτες προειδοποιήσεις στους πολίτες σχεδόν όλων των χωρών που βρέχονται από τον ωκεανό αυτόν.

Το τσουνάμι ήδη πλημμύρισε την πόλη Σέβερο-Κουρίλσκ, στο βόρειο τμήμα του ρωσικού αρχιπελάγους που είναι γνωστό με την ονομασία Κουρίλες νήσοι, σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της ρωσικής ομοσπονδίας.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν ορμητικά νερά καθώς εισέβαλαν σε ακίνητα στην πόλη περίπου 2.000 κατοίκων, ο πληθυσμός της οποίας απομακρύνθηκε εσπευσμένα.

Παράλληλα, απευθείας πλάνα της ιαπωνικής τηλεόρασης εικόνιζαν κόσμο να φεύγει, με αυτοκίνητα ή με τα πόδια, προς περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο, ειδικά στη βόρεια νήσο Χοκάιντο, όπου παρατηρήθηκε ένα πρώτο τσουνάμι ύψους περίπου 30 εκατοστών.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS) αρχικά έκανε λόγο για σεισμό 8 βαθμών, κατόπιν αναθεώρησε την εκτίμησή του προς τα πάνω, στους 8,7 και τελικά στους 8,8 βαθμούς. Η δόνηση καταγράφτηκε στις 02:35 (ώρα Ελλάδας), σε βάθος 20,7 χιλιομέτρων, στον θαλάσσιο χώρο περίπου 126 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με επιστήμονες της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό που καταγράφτηκε στην περιοχή αυτή από το 1952.

Η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK διέκοψε το κανονικό πρόγραμμά της κι άρχισε να καλύπτει τις εξελίξεις ζωντανά, με παρουσιαστή της να παρακαλεί τους κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών: «απομακρυνθείτε εσπευσμένα για να σώσετε τις ζωές σας».

Εργαζόμενοι παρόντες στο κατεστραμμένο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα (ανατολική Ιαπωνία), όπου έγινε το ένα από τα δυο σοβαρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στη σύγχρονη ιστορία, το 2011, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα, ανακοίνωσε η TEPCO, η διαχειρίστρια εταιρεία.

Τα τσουνάμι πλήττουν επανειλημμένα και η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες να μην βγουν στη θάλασσα και «να μην πλησιάζουν τις ακτές ως την άρση του συναγερμού». Η υπηρεσία αρχικά προέβλεπε πως τα κύματα θα έφταναν το 1 μέτρο, κατόπιν αναθεώρησε εκτιμώντας πως μπορεί να φθάσουν ως και τα 3 μέτρα. Κάποιες σιδηροδρομικές συνδέσεις ανεστάλησαν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιμάσα Χαγιάσι παρότρυνε και αυτός τους κατοίκους περιοχών που αφορούν τα έκτακτα προειδοποιητικά δελτία να φύγουν προς ασφαλείς τοποθεσίες ή κτίρια.

Οι προειδοποιήσεις αφορούν όλες τις βόρειες και ανατολικές ακτές ως ακόμη και την Οσάκα, νότια, όπως και μικρά, περιφερειακά νησιά. Στο Τόκιο και στην Οσάκα προβλέπονταν κύματα ως και 1 μέτρου.

Οι αρχές της Κίνας εξέδωσαν σήμερα έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τον κίνδυνο τσουνάμι να πλήξει πολλές περιοχές κατά μήκος της ανατολικής ακτογραμμής του ασιατικού γίγαντα, μετά τον πολύ ισχυρό σεισμό 8,8 βαθμών που καταγράφτηκε κοντά στη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα.

Το κέντρο πρόληψης τσουνάμι του κινεζικού υπουργείου Φυσικών Πόρων προειδοποίησε ότι το τσουνάμι «θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές σε ορισμένες παράκτιες περιοχές της Κίνας», εξήγησε το ίδιο στο δελτίο του.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) εκτίμησε πως υπήρχε ενδεχόμενο να πλήξουν «επικίνδυνα» σεισμογενή θαλάσσια κύματα τις ακτές στις πολιτείες Καλιφόρνια, Όρεγκον και Ουάσιγκτον, στη Χαβάη, στο Γκουάμ και αλλού. Η ίδια πηγή εκτίμησε πως διέτρεχαν κίνδυνο οι ακτές του Ισημερινού.

Είναι εξάλλου πιθανά κύματα ύψους 1-3 μέτρων, στις ακτές της Χιλής, της Κόστα Ρίκα, της γαλλικής Πολυνησίας κ.ά., πρόσθεσε.

Από την πλευρά της, η μεξικανική κυβέρνηση έδωσε εντολή στην πολιτική προστασία να φροντίσει να απομακρυνθεί ο πληθυσμός από τις ακτές. Το Πολεμικό Ναυτικό προειδοποίησε ακόμη πως έπρεπε να αναμένονται «πολύ ισχυρά ρεύματα στις εισόδους λιμένων» από την πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια (βορειοδυτικά) ως την Τσιάπας (νότια).

Προειδοποιήσεις για κύματα 1 μέτρου εκδόθηκαν επίσης από την Αυστραλία ως την Κολομβία, από τις Φιλιππίνες ως τη Νέα Ζηλανδία, από τα νησιά Τόγκα ως την Ταϊβάν και στην Ινδονησία.

Οι Φιλιππίνες ειδικά κάλεσαν τους κατοίκους στα παράλια να φύγουν προς το εσωτερικό, προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, καθώς ανέμενε τσουνάμι ύψους ως και 1 μέτρου από τις 08:20 ως τις 09:40 (ώρες Ελλάδας), ενώ κάλεσε τους αλιείς που βρίσκονται στη θάλασσα να παραμείνουν σε ύδατα με μεγάλο βάθος.

Τουλάχιστον έξι ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, ανάμεσά τους δυο πολύ ισχυρές, 6,9 και 6,3 βαθμών, καταγράφτηκαν μετά τον κύριο σεισμό, σύμφωνα με το USGS. Ρώσοι σεισμολόγοι στην Καμτσάτκα προειδοποίησαν πως δεν μπορούν να αποκλειστούν μετασεισμοί ως ακόμη και 7,5 βαθμών μέσα στον επόμενο ένα μήνα.

Την 20ή Ιουλίου, σεισμός 7,4 βαθμών, που ακολουθήθηκε από πολλές μετασεισμικές δονήσεις, καταγράφτηκε επίσης στα ανοικτά της ρωσικής χερσονήσου, χωρίς να αναφερθούν σοβαρές ζημιές ή θύματα.

Σεισμός: Τραυματισμοί στην Ρωσία

Ο σημερινός σεισμός προκάλεσε μόνο μερικούς ελαφριούς τραυματισμούς στη Ρωσία, τουλάχιστον κατά τις τοπικές αρχές.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται πολύ κοντά σε εκείνο φοβερού σεισμού 9 βαθμών τον Νοέμβριο του 1952, ο οποίος προκάλεσε καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε όλο τον Ειρηνικό, επισήμανε το USGS.

Στο υπέδαφος της χερσονήσου Καμτσάτκα τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες του Ειρηνικού και της βόρειας Αμερικής, που σημαίνει ότι η περιοχή αυτή έχει από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

Η ρωσική χερσόνησος, που χωρίζει τη θάλασσα του Άχοτσκ από τον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι από τις περιοχές «που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στους σεισμούς στον κόσμο», όπως το θέτει το USGS.

Από το 1900, έχουν καταγραφεί επτά πολύ ισχυροί σεισμοί –μεγέθους ίσου ή υψηλότερου από τους 8,3 βαθμούς– κατά μήκος της χερσονήσου αυτής.