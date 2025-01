Σεισμός 6,9 Ρίχτερ στο Θιβέτ: Τουλάχιστον 53 νεκροί

Τουλάχιστον 53 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ισχυρού σεισμού που έπληξε την περιφέρεια του Θιβέτ, στη νοτιοδυτική Κίνα, στα Ιμαλάια, σύμφωνα με την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Ημερησία της Νανφάνγκ.

Λίγο νωρίτερα, το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV έκανε λόγο για εννιά νεκρούς και κατάρρευση «πολλών» κτιρίων.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 βαθμών και έπληξε το καντόνι του Ντινγκρί, κοντά στα σύνορα του Νεπάλ, περί τις 09:05 (τοπική ώρα· 03:05 ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τη CENC, δημόσια σεισμολογική υπηρεσία της Κίνας.

