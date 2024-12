Σεισμός 5,9R στην Κούβα

Σεισμός 5,9 βαθμών σημειώθηκε στην Κούβα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανέφερε το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 25 χιλιόμετρα, κατά την ίδια πηγή.

5.9-MAGNITUDE EARTHQUAKE SHAKES CUBA



A 5.9-magnitude earthquake struck #Cuba on Monday at a depth of 25 kilometers, according to the European-Mediterranean Seismological Centre.



The tremor caused alarm across the island, emphasizing the region's