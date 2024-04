Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στη δυτική Ιαπωνία

Σεισμός 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε την Τετάρτη στη δυτική Ιαπωνία, χωρίς ωστόσο να εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Από τον σεισμό αναφέρθηκαν μέχρι αυτή την ώρα οκτώ ελαφρά τραυματίες, ενώ το επίκεντρο του εντοπίστηκε κοντά στο λιμάνι Ουάτζιμα στο στενό Μπούνγκο, που χωρίζει τις νήσους Κιούσου και Σίκοκου. Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών USGS, το εστιακό βάθος ήταν περίπου 25 χιλιόμετρα, με την ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία JMA να κάνει λόγο για σεισμό 6,4 Ρίχτερ με εστιακό βάθος 50 χιλιομέτρων.

«Σε τοποθεσίες όπου οι σεισμός έγινε πιο αισθητός, μην πλησιάζετε σε επικίνδυνες ζώνες. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος τσουνάμι», ανέφερε η ιαπωνική μετεωρολογική και σεισμολογική υπηρεσία στην πλατφόρμα X, μετά την κύρια δόνηση, που καταγράφτηκε στις 23:14 (τοπική ώρα· 17:14 ώρα Ελλάδας). Από την πλευρά της, η ιαπωνική αρχή πυρηνικής ασφάλειας (NRA) ανέφερε πως ο πυρηνικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός Ικάτα, που βρίσκεται στην περιοχή, λειτουργεί κανονικά. «Δεν εντοπίστηκε καμιά ανωμαλία» στο εργοστάσιο, σημείωσε.

—Strong earthquake magnitude 6.3 shakes southern Japan 🇯🇵 25 km deep.



—NOW. An earthquake of magnitude 6.4 and maximum intensity 6- Shindo shook southeastern Japan at 23:14 local time (14:14 UTC) with the epicenter 15.5 km WEAR OF… pic.twitter.com/yZ0hPxAIX0