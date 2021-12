Σεισμός 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοιχτά της Βόρειας Καλιφόρνια το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο σεισμός σημειώθηκε στις 12:10 μ.μ. 45,2 μίλια νοτιοδυτικά της πόλης Eureka, ανέφερε το USGS.

Δεν αναμένεται τσουνάμι, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι των ΗΠΑ.

Το γραφείο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι στην περιοχή έγινε αισθητή μέτρια έως ισχυρή δόνηση και καταγράφηκαν μικρές ζημιές.

6.2 magnitude earthquake off Cape Mendocino, 45 miles SW of Eureka. NO TSUNAMI THREAT. Moderate to strong shaking in parts of our area, especially Eureka south to Petrolia. Some minor damage reported due to fallen household objects. Did you feel it? https://t.co/XHJC3Y3GgN https://t.co/gPnxtiY7MZ