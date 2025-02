Σέφιλντ: Δολοφονία 15χρονου σε σχολείο - Συνελήφθη συνομήλικος

Η αδελφή ενός 15χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του έπειτα από μαχαίρωμα σε σχολείο στο Σέφιλντ απέτισε φόρο τιμής στον αδελφό της με ένα συγκινητικό μήνυμα.

Η Σόφι Γουίλγκους, αδελφή του Χάρβεϊ, ο οποίος δέχθηκε θανάσιμο πλήγμα στο σχολείο All Saints Catholic High School, δήλωσε: «Η καρδιά μου είναι ραγισμένη σε ένα εκατομμύριο κομμάτια». Σε ανάρτησή της στο Facebook, έγραψε: «Σ’ αγαπώ τόσο πολύ, Χάρβεϊ... Αγκαλιάστε τους αγαπημένους σας λίγο πιο σφιχτά απόψε, γιατί εύχομαι να μπορούσα κι εγώ».

Η Αστυνομία της Νότιας Υόρκης κλήθηκε στο σχολείο της οδού Granville Road το μεσημέρι της Δευτέρας, έπειτα από αναφορές για περιστατικό με μαχαίρι.

Ο Χάρβεϊ υπέστη σοβαρά τραύματα και, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, υπέκυψε λίγη ώρα αργότερα. Ένας 15χρονος μαθητής συνελήφθη ως ύποπτος για δολοφονία και παραμένει υπό κράτηση. Δεν έχουν αποκαλυφθεί περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σχολιάζοντας το τραγικό περιστατικό από τις Βρυξέλλες, όπου βρισκόταν σε επίσημο ταξίδι, τόνισε ότι οι πρώτες του σκέψεις ήταν «ως πατέρας» με την οικογένεια του θύματος.

«Η τρομακτική αυτή δολοφονία στο Σέφιλντ είναι μια τραγωδία που συγκλονίζει όλη τη χώρα. Όλοι θα ήθελαν να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στην οικογένεια, τους φίλους, το σχολείο και την κοινότητα που πενθεί», δήλωσε.

