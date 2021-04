Ένα από τα γνωστά συμπτώματα της νόσου Covid-19 είναι η διαταραχή - ή ακόμα και απώλεια - της γεύσης και της όσφρησης για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα.

Η αποκατάσταση των δύο αισθήσεων ποικίλει χρονικά, ανάλογα με τον ασθενή, και πολύ από τους ανθρώπους που αναρρώνουν από τον κορωνοϊό, συχνά δεν μπορούν να «καταλάβουν» το φαγητό τους για κάποιον καιρό.

Με αυτό κατά νου, δύο σεφ από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ράιαν Ρίλεϊ και η Κίμπερλι Ντιουκ έγραψαν ένα βιβλίο με ξεχωριστές συνταγές για να βοηθήσουν όσους έχουν αδύναμη όσφρηση και γεύση, να απολαύσουν ξανά τα γεύματά τους. Το βιβλίο διατίθεται δωρεάν και σε ηλεκτρονική μορφή (βλ. λινκ παρακάτω). Το Taste & Flavour περιέχει συνολικά 18 συνταγές.

Οι δύο σεφ έχουν εμπειρία στο ζήτημα, αφού το 2019, είχαν ιδρύσει την δωρεάν σχολή μαγειρικής Life Kitchen για ασθενείς με καρκίνο που είχαν χάσει την γεύση τους. Το σύμπτωμα είναι κοινό σε κάποιες περιπτώσεις Covid και έτσι αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα βιβλίο μαγειρικής για όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτά τα μακροχρόνια προβλήματα του κορωνοϊού.





Τόσο ο Ράιλι όσο και η Ντιουκ έχουν χάσει κάποιον γονιό τους από καρκίνο. «Έβλεπα την μητέρα μου να βιώνει όλη αυτή την στεναχώρια και τον πόνο του να μην μπορεί να φάει», δήλωσε ο Ράιλι στο Insider. «Μία από τις μεγαλύτερες απολαύσεις» στη ζωή, «εκμηδενίζεται ως εμπειρία»

«Στο βιβλίο μαγειρικής, δεν φρόντισαν απλώς να κάνουν τις γεύσεις πιο έντονες, ώστε να τις νιώσουν, έστω και λίγο, οι ασθενείς. Σε κάποιες περιπτώσεις Covid0-19, καταγράφεται το φαινόμενο της παροσμίας, όπου η όσφρηση διαταράσσεται αντί να χαθεί. Οι αλλαγές στην όσφρηση όμως επηρεάζουν άμεσα και την γεύση, αφού πρόκειται για αλληλένδετες αισθήσεις - κάτι που οι σεφ συνυπολόγισαν στις συνταγές τους.

We’ve written the world’s first FREE cookbook for people experiencing taste and smell changes as a result of long covid



Based on the some of the world first research from @smithbarryc, @abscentuk & @alteredeating and our own testing



It’s free globally at https://t.co/S9H3YyjXSP pic.twitter.com/O8CNhn8H7S