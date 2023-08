Σε ρέιβ πάρτι η Κέιτ Μίντελτον- Με τζιν και sneakers

Η Κέιτ Μίντλετον, προς έκπληξη πολλών, βρέθηκε σε μουσικό φεστιβάλ ρέιβ το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, Κέιτ Μίντλετον, άφησε για μερικές ώρες τις επίσημες εμφανίσεις της και απαθανατίστηκε στο Houghton Festival με τζιν και sneakers.

Πρόκειται για το μοναδικό φεστιβάλ της Μεγάλης Βρετανίας, όπου οι Dj παίζουν μουσική όλο το 24ωρο. Συμμετείχαν περισσότεροι από 200 καλλιτέχνες σε 13 σκηνές, ενώ έδωσαν το «παρών» πάνω από 12.000 άτομα.

Φωτογραφία της πριγκίπισσας από το φεστιβάλ δημοσιεύτηκε στο Twitter. Σε αυτή η Κέιτ είναι ευδιάθετη, κρατά ένα ποτό στο χέρι και συνομιλεί με κόσμο. «Η πριγκίπισσα της Ουαλίας στο 24ωρο φεστιβάλ συνοδευόμενη από τον μαρκήσιο και τη μαρκησία του Cholmondeley», αναφέρεται στη λεζάντα της ανάρτησης.

