«Σε προκαλώ- Αν τολμήσεις να μου πετάξεις κάτι, θα σε σκοτώσω»- Η Adele «απειλεί» από τη σκηνή

Η Adele «απείλησε» τους φανς της ότι αν της πετάξουν οτιδήποτε στη σκηνή θα τους «σκοτώσει».

Η Adele προειδοποίησε το κοινό μετά τα πρόσφατα περιστατικά που έχουν γίνει με φανς να πετούν στη σκηνή διάφορα πράγματα στους τραγουδιστές. Από την τέφρα που πέταξε της μητέρας του που πέταξε ένας φαν στην Pink μέχρι ένα ερωτικό βοήθημα προχθές στον Lil Nas X.

Εκείνη όμως έλαβε τα μέτρα της. «Έχετε προσέξει πώς είναι οι άνθρωποι που ξεχνούν τη γα@@νη δεοντολογία στις συναυλίες τον τελευταίο καιρό; Άνθρωποι που πετούν διάφορα στη σκηνή, τους έχετε δει;» ρώτησε η Adele το κοινό ενώ κρατούσε ένα παιχνίδι όπλο.

«Σε προκαλώ. Ας τολμήσει κάποιος να μου πετάξει κάτι και θα τον σκοτώσω», αστειεύτηκε απευθυνόμενη στο κοινό της.

Κοιτώντας το «όπλο» της η Adele είπε στο κοινό: «σταμάτα να πετάς πράγματα στον καλλιτέχνη όταν μπορείς να πετάς πράγματα σε ανθρώπους. Τους έχω δει αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι τα 'χουν χάσει.»

Πρόσφατα, αρκετοί καλλιτέχνες έχουν γίνει στόχος. Σε μια συναυλία του Ιουνίου στη Νέα Υόρκη, η Bebe Rexha τραυματίστηκε στο πρόσωπο από ένα κινητό τηλέφωνο και χρειάστηκε ράμματα. Η αστυνομία διαπίστωσε ότι «ο 27χρονος πέταξε επίτηδες ένα κινητό τηλέφωνο». Αργότερα συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επίθεση.

Ακολούθησαν η Ava Max, η Pink και ο Lil Nas X.

