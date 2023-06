Η Adele αποκάλυψε ότι διαγνώσθηκε με μυκητιασική λοίμωξη- Από κορσέ που φορούσε

H Adele αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με μυκητιασική λοίμωξη μετά τις εμφανίσεις της στη σκηνή κάτω από έντονα φώτα στις συναυλίες της στο Λας Βέγκας.

Η Adele είπε στους φανς της ότι έπαθε τη μυκητιασική λοίμωξη κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου στις συναυλίες της στο Colosseum του Caesars Palace στο Λας Βέγκας, επειδή φορούσε κορσέ στη σκηνή.

«Ιδρώνω πολύ και ο ιδρώτας δεν πάει πουθενά, οπότε βασικά κάθομαι με τον ιδρώτα μου και ο γιατρός μου με διέγνωσε με φαγούρα», είπε σε ένα βίντεο που κοινοποίησε ένας φαν της.

Σύμφωνα με την Mayo Clinic, το είδος αυτό της μυκητιασικής λοίμωξης (jock itch), πήρε το όνομά του επειδή είναι κοινή πάθηση στους αθλητές, προκαλεί «ένα κνησμώδες εξάνθημα σε ζεστές, υγρές περιοχές του σώματος» και «επηρεάζει συχνά τη βουβωνική χώρα και το εσωτερικό των μηρών».

«Jock itch, ακούγεται σαν να είμαι μεγάλος φαν των Nuggets», είπε η Adele αστειευόμενη για την κατάστασή της. Συνέχισε δε, λέγοντας ότι οι γιατροί της τής είχαν συνταγογραφήσει μια αλοιφή.

«Δεν ξέρω γιατί σας το είπα αυτό!» παραδέχτηκε προτού πει ότι είναι σίγουρη πως τα Μέσα θα γράψουν για την λοίμωξη που αντιμετωπίζει ότι η «Η Adele έχει ακμή στο σώμα!».

Sweaty face, sweaty tits, and jock itch 😂😂😂 what a fucking legend #WeekendsWithAdele @Adele @AdeleAccess oh lord I love you Adele ❤️ pic.twitter.com/vngYl9yb6m