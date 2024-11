Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε η Βουλή της Σερβίας- Επεισοδιακή συζήτηση για τον προϋπολογισμό του 2025

Ένα πρωτοφανές σκηνικό έντασης και συγκρούσεων εκτυλίχθηκε στη Βουλή της Σερβίας κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2025, με τη συνεδρίαση να θυμίζει περισσότερο πεδίο μάχης παρά κοινοβουλευτική διαδικασία.

Οι τόνοι ανέβηκαν από την αρχή, όταν βουλευτές της αντιπολίτευσης σήκωσαν πλακάτ με ματωμένα χέρια, κατηγορώντας την κυβέρνηση για την τραγωδία που σημειώθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ την 1η Νοεμβρίου, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Οι κατηγορίες συνοδεύτηκαν από συνθήματα όπως «Δολοφόνοι, δολοφόνοι», φέρνοντας το κλίμα στα άκρα.

Οι βουλευτές της συμπολίτευσης, αντιδρώντας στις καταγγελίες, σηκώθηκαν από τα έδρανά τους και κινήθηκαν προς τους διαδηλωτές συναδέλφους τους. Αυτό που ακολούθησε ήταν χάος: μπουνιές, σφαλιάρες, μαλλιοτραβήγματα και χυδαίες ύβρεις μεταμόρφωσαν την αίθουσα της Βουλής σε ρινγκ.

Η πρόεδρος της Βουλής, Άνα Μπρνάμπιτς, ζήτησε την παρέμβαση της αστυνομίας, η οποία με δυσκολία απέτρεψε τη γενίκευση της σύρραξης. Μετά την προσωρινή διακοπή της συνεδρίασης, η πρόεδρος της Βουλής επανήλθε, αλλά αντί για συνέχεια της συζήτησης, ανακοίνωσε την οριστική λήξη της διαδικασίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις. Η αντιπολίτευση, σε συνέντευξη Τύπου, χαρακτήρισε την απόφαση της προέδρου «πραξικόπημα» και κατηγόρησε την κυβέρνηση για φίμωση της δημοκρατικής διαδικασίας.

