Σε εξέλιξη ο τρίτος γύρος διαπραγματεύσεων Ρωσίας- Ουκρανίας

Στη Λευκορωσία έφτασε πριν από λίγο η ουκρανική αντιπροσωπεία για την έναρξη του τρίτου γύρου των συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας, για την κατάπαυση του πυρός.

Το επίκεντρο των συνομιλιών θα είναι και πάλι οι ανθρωπιστικοί διάδρομοι, προκειμένου να επιτραπεί στους Ουκρανούς αμάχους να διαφύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες καθώς συνεχίζονται οι σφοδροί βομβαρδισμοί των κέντρων των πόλεων στο νότο και στα ανατολικά της Ουκρανίας.

Η προηγούμενη προσπάθεια δημιουργίας ανθρωπιστικών διαδρόμων το Σάββατο κατέρρευσε όταν απέτυχε η κατάπαυση του πυρός.

Τη νύχτα της Κυριακής, μια νέα πρόταση από τη Ρωσία χαρακτηρίστηκε «απαράδεκτη» από την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ουκρανίας, Iryna Vereshchuk, αφού σύμφωνα με τη ρωσική πρόταση υπήρχε εναλλακτική ασφαλούς διαφυγής για τους κατοίκους του Κιέβου μόνο προς Λευκορωσία και αντίστοιχα για όσους ήθελαν αν φύγουν από το Χάρκοβο, θα υπήρχε ανθρωπιστικός διάδρομος μόνο προς τη Ρωσία.

Από τις τέσσερις πόλεις που χρήζουν ανθρωπιστικών διόδων, μόνο η Μαριούπολη και η Σούμι έχουν διαδρομές εκκένωσης που οδηγούν σε άλλα μέρη της Ουκρανίας. Εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου χαρακτήρισε την πρόταση «μια εντελώς ανήθικη ιστορία».

Περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια Ουκρανοί έχουν μέχρι στιγμής εγκαταλείψει την κατεστραμμένη από τον πόλεμο χώρα, καθώς η εισβολή συνεχίζεται στη 12η ημέρα της.

Όπως αναμένεται, κατά τη διάρκεια της συνάντησης τα μέρη θα συζητήσουν τρεις ομάδες θεμάτων: εσωτερική πολιτική διευθέτηση, διεθνείς ανθρωπιστικές πτυχές και ζητήματα στρατιωτικής διευθέτησης, αναφέρει το ρωσικό Interfax.

Ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων πραγματοποιήθηκε στην περιοχή Gomel της Λευκορωσίας στις 28 Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, οι διαπραγματεύσεις μεταφέρθηκαν στην Belovezhskaya Pushcha στην περιοχή Brest, όπου στις 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε ο δεύτερος γύρος διαπραγματεύσεων.

Εκεί διεξάγεται και ο τρίτος γύρος συνομιλιών μεταξύ της ουκρανικής και ρωσικής αντιπροσωπείας. Επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας είναι ο βοηθός του προέδρου Vladimir Medinsky, σύμφωνα με τα ρωσικά Μέσα.

Όπως είπε νωρίτερα ο Mikhail Podolyak, σύμβουλος του επικεφαλής του γραφείου του Προέδρου της Ουκρανίας, τα μέλη των αντιπροσωπειών στις συνομιλίες δεν θα εκφράσουν τους προτεινόμενους όρους έως ότου συμφωνηθούν οι «κοινές θέσεις».

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged... pic.twitter.com/ycfT9LT0tc