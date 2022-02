Φινάλε για το «And Just Like That» και η Κάρι αποκτά καινούργιο Mr. Big

Προειδοποίηση: Το άρθρο περιέχει spoilers από το τελευταίο επεισόδιο του And Just Like That.

Το «And Just Like That» υπήρξε οπωσδήποτε δύσκολο για την Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) ήδη από το πρώτο επεισόδιο, που ξεκίνησε με τον αναπάντεχο θάνατο του Mr. Big (Κρις Νοθ) από καρδιακή προσβολή.

Έκτοτε η πάλαι ποτέ «απόλυτη ιστορία αγάπης» μεταξύ τους βάλλεται πανταχόθεν, κυρίως μετά τους ισχυρισμούς περί σεξουαλικών επιθέσεων που κατηγορείται πως έκανε στην πραγματική ζωή του ο διάσημος ηθοποιός και κυκλοφόρησαν αμέσως μετά την προβολή των δύο πρώτων επεισοδίων.

Τελικά, όμως, υπάρχει ελπίδα για την Κάρι που φαίνεται ότι καταφέρνει να βρει ξανά τον έρωτα στο φινάλε της σειράς.

Το τρέιλερ του τελευταίου επεισοδίου:

Το «And Just Like That» τελειώνει με την Κάρι να μοιράζεται ένα φιλί με τον γοητευτικό συνάδελφό της, Φράνκλιν, τον οποίο υποδύεται ο Ιβάν Χερνάντεζ σε μια γλυκόπικρη σκηνή: παίρνει την πρωτοβουλία να τον φιλήσει σε ένα ασανσέρ στο τέλος της πρώτης μέρας, που ξεκινά το δικό της podcast.

Ο 45χρονος ηθοποιός έχει πρωταγωνιστήσει ως Λάρι Μέρφι στο «Dear Evan Hansen» και εμφανίστηκε σε σειρές όπως «Claws», «Scandal», «Criminal Minds», «Devious Maids» και «Gossip Girl».

Στο φινάλε της πρώτης σεζόν του AJLT, η Κάρι ταξιδεύει στο Παρίσι για να σκορπίσει τις στάχτες του Mr. Big από την γέφυρα Pont des Arts, το σημείο όπου κάποτε επισημοποίησαν την σχέση τους.

Το επεισόδιο επρόκειτο να περιλαμβάνει μια πρόσθετη σκηνή, την οποία ο Mr. Big εμφανίζεται στην φαντασία της Κάρι, αλλά φέρεται να ακυρώθηκε μετά τις κατηγορίες εναντίον του Κρις Νοθ.

Η σκηνή υποτίθεται ότι θα βοηθούσε την Κάρι να διαχειριστεί και να αποδεχθεί τον θάνατο του Mr. Big, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει.

Ειδύλλιο στο φινάλε υπάρχει και με τον δάσκαλο Πίτερ (Τζον Τένεϊ), ο οποίος προσπαθεί επίσης να ξεπεράσει την απώλεια της συζύγου του. Αν και μοιράζεται ένα φιλί μαζί του στην αρχή του επεισοδίου, τελικά δεν εξελίχθηκε.

Η νέος της αγαπημένος, Φράνκλιν, είναι παραγωγός στο podcast «X, Y, and Me» που κάνει η Κάρι με τον nonbinary χαρακτήρα Che Diaz (Σάρα Ραμίρεζ), που κατάφερε να γίνει ο πιο μισητός ρόλος του σίκουελ και έχει διχάσει την LGBT+ κοινότητα εξαιτίας του τρόπου που εκπροσωπείται.

Στο φινάλε, η Κάρι αναλαμβάνει δικό της podcast, το οποίο ονομάζει «Sex and the City». Αφού ηχογραφεί το πρώτο της επεισόδιο, κατευθύνεται στο ασανσέρ και μοιράζεται ένα παθιασμένο φιλί με τον Φράνκλιν, λίγο πριν κλείσουν οι πόρτες και πέσουν οι τίτλοι τέλους.

Αν και μοιάζει αρκετά ξαφνικό, στην πραγματικότητα ο Φράνκλιν υπήρξε μια ήρεμη και σταθερή παρουσία σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, όποτε ήταν απλώς θέμα χρόνου να αναπτυχθεί το ειδύλλιο μεταξύ τους.

Και για τους φανς που θέλουν κι άλλο, τα νέα είναι ευχάριστα αφού η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ έχει ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο άλλης μιας σεζόν του «And Just Like That» με τον επικεφαλής περιεχομένου του HBO, Κέισι Μπλόις, να δηλώνει πρόσφατα στο Variety, «Όσον αφορά την τηλεθέαση, ήταν εκπληκτικό. Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενος».