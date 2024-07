Σάουθπορτ: Κορίτσια 6,7 και 9 ετών τα παιδιά που σκοτώθηκαν στην ένοπλη επίθεση

Στη δημοσιότητα έδωσε η βρετανική αστυνομία τα ονόματα των τριών κοριτσιών ηλικίας 6,7 και 9 ετών που σκοτώθηκαν στην ένοπλη επίθεση με μαχαίρι στο Σάουθπορτ, ενώ 7 παιδιά που τραυματίστηκαν νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Η Bebe King, έξι ετών, η Elsie Dot Stancombe, επτά ετών και η Alice Dasilva Aguiar, εννέα ετών είναι τα τρία θύματα της επίθεσης με μαχαίρι στο Σάουπορτ που έχει σοκάρει τη Βρετανία. «Οι οικογένειές τους, οι οποίες υποστηρίζονται από ειδικούς αξιωματικούς, εξέδωσαν φωτογραφίες και ζήτησαν να γίνει σεβαστή η ιδιωτική τους ζωή αυτή τη στιγμή», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Η οικογένεια της Bebe King μοιράστηκε τον ακόλουθο φόρο τιμής: «Καμία λέξη δεν μπορεί να περιγράψει την καταστροφή που έχει πλήξει την οικογένειά μας καθώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την απώλεια του μικρού μας κοριτσιού Bebe».

«Συνέχισε να χαμογελάς και να χορεύεις όπως σου αρέσει να κάνεις πριγκίπισσά μας, όπως σου είπαμε και πριν, είσαι πάντα η πριγκίπισσά μας και κανείς δεν θα το αλλάξει αυτό. Με αγάπη από τον ήρωα μπαμπά και τη μαμά σου» δήλωσε η οικογένεια της Alice Dasilva Aguiar.

