«Σαν να κρύφτηκε ο ήλιος πίσω από σύννεφο, για πάντα»- Το «αντίο» της Λιζ Χάρλεϊ στον πρώην της, θρύλο του κρίκετ, που πέθανε

Πέθανε ο θρύλος του κρίκετ Σέιν Γουόρν, στα 52 του χρόνια, ο οποίος είχε υπάρξει αρραβωνιασμένος με την Λιζ Χάρλεϊ.

Η ηθοποιός τον «αποχαιρέτισε» με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media. «Νιώθω σαν να κρύφτηκε ο ήλιος πίσω από ένα σύννεφο, για πάντα», έγραψε. «Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένε μου λεοντόκαρδε», συμπλήρωσε, ενώ δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες από την εποχή που ήταν ζευγάρι.

Η Λιζ Χάρλεϊ και ο Σέιν Γουόρν ήταν αρραβωνιασμένοι από το 2011 έως το 2013 και η σχέση τους είε συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των ΜΜΕ.

Ο γιος της ηθοποιού, Ντάμιαν Χάρλεϊ, είπε επίσης το δικό του «αντίο», με ανάρτηση στο Instagram. Σε αυτή, επεσήμανε ότι ο Γουόρν υπήρξε πατρική φιγούρα για εκείνον, όπως και ότι ήταν ένας από τους καλύτερους άνδρες που είχε γνωρίσει ποτέ. Ο Ντάμιαν Χάρλεϊ ήταν 9 ετών όταν η μητέρα του αρραβωνιάστηκε τον θρύλο του κρίκετ και δημοσίευσε πολλές φωτογραφίες μαζί του.

Η είδηση του θανάτου του Σέιν Γουόρν προκάλεσε θλίψη και αρκετοί ήταν οι διάσημοι που τον «αποχαιρέτισαν». Ο Έλτον Τζον έκανε λόγο για τραγική ημέρα για το κρίκετ της Αυστραλίας, καθώς πέθανε ένας ακόμη θρύλος του αθλήματος, ο Ροντ Μαρς.

Επίσης, ο Μικ Τζάκερ εξέφρασε τη θλίψη του για τον θάνατο του Σέιν Γουόρν.

I’m so saddened by the sudden death of Shane Warne. He brought such joy to the game and was the greatest spin bowler ever. pic.twitter.com/ZW76EbS6GB