Σάλος στην Κίνα με influencer: Πόζαρε δίπλα σε νεκρό λευκό καρχαρία και στη συνέχεια τον έφαγε

Κινέζα influencer βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο που τη δείχνει να ψήνει και να τρώει λευκό καρχαρία.

Το υλικό δείχνει τη vlogger, που είναι γνωστή ευρέως με το online ψευδώνυμο Tizi, να απολαμβάνει το ψάρι που σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης Ναντσόνγκ είναι λευκός καρχαρίας.

«Μπορεί να μοιάζει άγριος, όμως το κρέας του είναι πραγματικά πολύ τρυφερό» λέει η ίδια ενώ δαγκώνει μεγάλα κομμάτια από το ψημένο στα κάρβουνα κρέας, σε ένα βίντεο που πόσταρε στα μέση Ιουλίου.

Στο βίντεο, το οποίο αργότερα και λόγω της κατακραυγής διαγράφηκε, η ίδια φαίνεται να ξαπλώνει δίπλα στο ψάρι σε μια προσπάθεια να δείξει πόσο μεγάλο ήταν. Στη συνέχεια, ο καρχαρίας κόπηκε σε κομμάτια, μαριναρίστηκε και ψήθηκε σε μπάρμπεκιου.

Tizi halved the shark, barbecued the shark tail and boiled its head in a spicy broth. She shared the food with local villagers, who enthused about its delicious taste pic.twitter.com/MH3SHw91pU