Σαλμάν Ρουσντί: «Είναι ζωντανός και νοσηλεύεται» - Τα νεότερα για την επίθεση με μαχαίρι

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χότσουλ, ενημέρωσε πως ο συγγραφέας Σαλμάν Ρουσντί είναι «ζωντανός» και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα στο νοσοκομείο, όπου μεταφέρθηκε μετά την επίθεση σε βάρος του.

Ο λογοτέχνης λάμβανε μέρος σε εκδήλωση στην πόλη όταν ένας άνδρας τον προσέγγισε και τον μαχαίρωσε στο λαιμό. Έως και τώρα δεν είχαν γνωστά περισσότερα στοιχεία για την κατάστασή του, ωστόσο, η Χότσουλ διαβεβαίωσε πως είναι εν ζωή.

«Λαμβάνει τη φροντίδα που χρειάζεται» είπε και καταδίκασε την επίθεση κατά του ανθρώπου, που, όπως είπε, πάλευε για την ελευθερία του λόγου. Συνεχάρη, παράλληλα, τον αστυνομικό που τού έσωσε τη ζωή.

Επιβεβαίωσε πως ο δράστης είναι στα χέρια των Αρχών, σημείωσε πως συγκεντρώνονται πληροφορίες για εκείνον, αλλά δεν γνωστοποίησε τίποτα περισσότερο.

New York Governor Kathy Hochul says Salman Rushdie is alive and has been transported to hospital



The event moderator was also attacked



She adds "He's getting the care that he needs"



pic.twitter.com/Y1WFlh5K7t