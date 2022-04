Σαγκάη: Σκύλοι ρομπότ και drone επιτηρούν το lockdown- Αρπάζουν ασθενείς και τους οδηγούν σε στρατόπεδα καραντίνας

Την έντονη ανησυχία τους για ενδεχόμενες παγκόσμιες επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της Σαγκάης που βρίσκεται υπό αυστηρό καθεστώς lockdown, στο πλαίσιο της αναχαίτισης της πανδημίας του κορωνοϊού εκφράζουν ειδικοί.

Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις τους στο Sky News, σύμφωνα με τις οποίες «η πολιτική της Κίνας των μηδενικών κρουσμάτων θα μπορούσε να επιφέρει παγκόσμιες επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Ο Κάμερον Τζόνσον, επικεφαλής της Διεθνoύς Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας για την Ασία-Ειρηνικό δήλωσε χαρακτηριστικά: «Όσα βλέπουμε στη Σαγκάη θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού». Σύμφωνα με τον ίδιο «θα καθυστερήσουν οι παραδόσεις, μπορεί έναν ή δύο μήνες, και ίσως αυξηθεί το κόστος».

Το λιμάνι της Σαγκάης συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά παρά το γεγονός ότι είναι «σφραγισμένο» από την πόλη, ωστόσο, υπήρξαν δυσκολίες με την είσοδο και την έξοδο φορτηγών, με αποτέλεσμα να παρατηρηθούν μεγάλες καθυστερήσεις. Ο Κάμερον Τζόνσον χαρακτήρισε πρόκληση αυτή την κατάσταση, σημειώνοντας πως θα υπάρχουν καθυστερήσεις στους χρόνους παράδοσης και αποστολής των προϊόντων.

Αυτό έχει ήδη οδηγήσει σε καθυστερήσεις στην Ευρώπη, σύμφωνα με τον Josh Brazil, αντιπρόεδρο του Supply Chain insight στο project44, το οποίο παρακολουθεί παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού.

«Βλέπουμε πραγματικά τις καθυστερήσεις αποστολών σε μεγάλα λιμάνια όπως το Αμβούργο και το Ρότερνταμ, είπε στο Sky News. «Εξετάζουμε καθυστερήσεις 10-12 ημερών που παρατηρούνται σε μεγάλα ευρωπαϊκά λιμάνια».

Σκύλοι-ρομπότ και drones «επιτηρούν» το lockdown

Οι δρόμοι της Σαγκάης παραμένουν άδειοι από ανθρώπινη παρουσία, όπου ρομπότ κάνουν τακτικές περιπολίες, έχοντας ως εξτρά εξοπλισμό ένα μεγάφωνο στη «ράχη» τους προκειμένου να μεταδίδονται εντολές στους κατοίκους.

Όπως σημειώνουν οι Financial Times, η Σαγκάη είναι μια από τις πιο αυστηρά επιτηρούμενες πόλεις στον κόσμο. Κάμερες στους δρόμους, drones και ρομπότ έχουν επιστρατευτεί για την παρακολούθηση των πολιτών στα σπίτια τους, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα πιέζει να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για τέτοιου είδους «εργαλεία».

Κρεβάτια εκστρατείας σε εγκαταστάσεις καραντίνας - Απέχουν λιγότερο από ένα μέτρο

Σε μία από τις μονάδες καραντίνας στη Σανγκάη, οι κάτοικοι που έχουν βρεθεί θετικοί στην Covid-19 βρίσκονται ξαπλωμένοι σε γκρίζα πτυσσόμενα κρεβάτια εκστρατείας που απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από ένα μέτρο, με τις βαλίτσες τους και άλλα προσωπικά αντικείμενα απλωμένα δίπλα τους.

Σε βίντεο, που δόθηκε στο Reuters την Πέμπτη από άνθρωπο που διαμένει στις εγκαταστάσεις αυτές, φαίνονται πάνω από 100 άνθρωποι να είναι στριμωγμένοι στο πάτωμα ενός κτιρίου γραφείων, ένα από τα δεκάδες μέρη που η πόλη έχει μετατρέψει σε κέντρα καραντίνας σε μία μάχη να ανακόψει την εξάπλωση της παραλλαγής Όμικρον.

«Το κέντρο αυτό έχει τόσο συνωστισμό, οι άνθρωποι απέχουν μεταξύ τους λιγότερο από ένα μέτρο», δήλωσε η γυναίκα, που είναι άνω των 60 ετών και που τράβηξε το βίντεο που έδωσε στο Reuters.

Η γυναίκα, που αρνήθηκε να κατονομαστεί, δήλωσε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 200 άνθρωποι στη μονάδα αυτή, συμπεριλαμβανομένων μικρών παιδιών, που μοιράζονται τέσσερις τουαλέτες. Δεν υπάρχουν ντουζιέρες και για πρωινό τους δίνουν σκέτο ψωμί, δήλωσε η ίδια.

«Πώς είναι εντάξει αυτό;», είπε.

Στο βίντεο φαίνονται οι άνθρωποι αυτοί να περνούν την ώρα τους παίζοντας παιχνίδια στα κινητά τους τηλέφωνα ή συζητώντας.

Με βάση την κινεζική πολιτική της «μηδενικής ανοχής» στην COVID, όποιος βρίσκεται θετικός πρέπει να τεθεί σε καραντίνα σε συγκεκριμένους χώρους.

Η Σανγκάη ενισχύει την πολιτική αυτή, μετατρέποντας σχολεία, νεοαναγερθέντα συγκροτήματα διαμερισμάτων και αίθουσες εκθέσεων σε κέντρα καραντίνας, το μεγαλύτερο εκ των οποίων μπορεί να φιλοξενήσει 50.000 ανθρώπους.

Οι αρχές δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι δημιούργησαν πάνω από 60 τέτοιες εγκαταστάσεις.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει λεπτομέρειες για τους αριθμούς των ανθρώπων που βρίσκονται σε καραντίνα αλλά η πόλη έχει καταγράψει πάνω από 280.000 μολύνσεις COVID από τον Μάρτιο.

Ενώ τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν νοσοκομεία με μόλις δύο ή τρεις ασθενείς ανά δωμάτιο, οι άνθρωποι που έχουν σταλεί στα εκθεσιακά κέντρα της Σανγκάης βρίσκονται δίπλα-δίπλα με χιλιάδες άλλους, χωρίς διαχωριστικούς τοίχους ή ντουζιέρες και με τα φώτα οροφής να είναι αναμμένα σε 24ωρη βάση.

Για να βγουν από την καραντίνα, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν δύο αρνητικά τεστ PCR.

Η γυναίκα που έδωσε το βίντεο δήλωσε ότι μετακινήθηκε εκεί από ξενοδοχειακή μονάδα με καλύτερες συνθήκες, όπου διέμενε για περίπου 20 ημέρες.

Ενόσω βρισκόταν εκεί, είχε βρεθεί αρνητική στο τεστ στο οποίο υποβλήθηκε αλλά τώρα φοβάται ότι μπορεί να κολλήσει και πάλι.

«Υπάρχουν άνθρωποι εδώ που είναι θετικοί, που βήχουν και έχουν πυρετό –πώς μπορείς να βάλεις μαζί τους θετικούς και τους αρνητικούς;», ρώτησε.

Αρπάζουν ασθενείς με κορωνοϊό από τα σπίτια τους και τους οδηγούν σε στρατόπεδα καραντίνας

Την Τετάρτη αναρτήθηκε ένα νέο βίντεο στο Twitter, το οποίο δείχνει έναν άνδρα να απομακρύνεται βίαια από το σπίτι του -όντας θετικός στην Covid-19- ώστε να μεταφερθεί σε χώρο καραντίνας. Δεν είναι ο μόνος. Πολίτες βγαίνουν στα μπαλκόνια των σπιτιών τους και ουρλιάζουν απελπισμένοι πως δεν αντέχουν άλλο.

English translation subtitles



Shanghai citizens are being forcibly sent off to Covid quarantine camps despite having a negative PCR test report now.



Armed men breaking into apartments and using various weapons to subdue the resisting residents.



2022-04-13 4 a.m pic.twitter.com/tn133wblOz