Ένας Ρώσος, που μπήκε τυχαία σε κινεζικό ριάλιτι για boy band, τελικά πήρε της ψήφους του κοινού και αποχώρισε, μετά από σχεδόν τρεις μήνες, που παρακαλούσε να ψηφιστεί.

Ο Βλάντισλαβ Ιβάνοφ, ένας 27χρονος από το Βλαδιβοστόκ, βγήκε τελικά από το Produce Camp 2021 το Σάββατο, αφού οι θεατές αγνόησαν τις εκκλήσεις του να φύγει και τον υποστήριζαν σθεναρά μέχρι τον τελικό.

Ο Ιβάνοφ, ο οποίος μιλάει κινέζικα, προσχώρησε στην εκπομπή ως μεταφραστής καθώς γνώριζε τη γλώσσα. Αλλά είπε ότι όταν οι σκηνοθέτες είδαν ότι ήταν εμφανίσιμος του πρότειναν να υπογράψει το συμβόλαιο και να συμμετάσχει στο ριάλιτι για τα boy bands.

«Ρώτησαν αν θα ήθελα να δοκιμάσω μια νέα ζωή», είπε ο Ιβάνοφ και υπέγραψε.

Ο ίδιος ωστόσο, μετάνιωσε την απόφασή του να μπει στο ριάλιτι, σχεδόν αμέσως, αλλά δεν μπορούσε να φύγει χωρίς να παραβιάσει το συμβόλαιό του. Η έλλειψη ενθουσιασμού του φαινόταν στο μουσικό σόου καθώς εμφανιζόταν να ερμηνεύει με μισή καρδιά την ώρα που οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι ήταν κατενθουσιασμένοι.

«Το να γίνω μέλος ενός boy band δεν είναι το όνειρό μου, καθώς δεν μπορώ να τραγουδήσω και να χορέψω», δήλωσε ο Ιβάνοφ σε άπταιστα κινέζικα στην εκπομπή, σύμφωνα με το SCMP.

«Ελπίζω ότι οι κριτές δεν θα με στηρίξουν. Ενώ οι άλλοι θέλουν να πάρουν Α, θέλω να πάρω F που για μένα σημαίνει Freedom (ελευθερία)» είπε.

Εμφανίστηκε στη σκηνή με το καλλιτεχνικό όνομα Lelush και προέτρεψε το κοινό να τον ψηφίσει, λέγοντας ότι δεν ήθελε να είναι μεταξύ των 11 νικητών του σόου, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι, από το συμβόλαιό τους, να σχηματίσουν ένα boy band.

«Μη με αγαπάτε, δεν θα έχει αποτέλεσμα», είπε σε ένα επεισόδιο. Όμως οι θεατές, αντέδρασαν και τα λεγόμενά του έφεραν το αντίθετο αποτέλεσμα.

Στην Κίνα, δε, το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει πολύ δημοφιλή τα ριάλιτι σόου, όπου στοιβάζονται εκατοντάδες επίδοξοι νεαροί ερμηνευτές, και μέσω αυστηρών εκστρατειών, αναζητούνται οι ψήφοι του κοινού.

Στο συγκεκριμένο, που συμμετείχε ο Ιβάνοφ, οι διαγωνιζόμενοι μπήκαν σε κοιτώνες σε ένα νησί στην επαρχία Hainan ενώ για το μεγαλύτερο διάστημα της σεζόν, τους κατασχέθηκαν και τα τηλέφωνά.

Όποιος ήθελε να σπάσει το συμβόλαιό του και να φύγει στα μέσα της σεζόν, που ξεκίνησε στα μέσα Φεβρουαρίου, έπρεπε να πληρώσει ένα βαρύ οικονομικό πρόστιμο.

Ενώ οι επικριτές αμφισβητούν τη διαφάνεια της ψηφοφορίας σε τέτοιες εκπομπές, ο Ιβάνοφ φαίνεται πως συγκίνησε και εμφανίστηκε ως αντι-ήρωας στο κινεζικό κοινό.

Οι θαυμαστές, άλλοι σοβαρά και άλλοι ειρωνικά, τον χαρακτήρισαν ως τον «σκλάβο με τον πιο άθλιο μισθό».

«Μην τον αφήσετε να σταματήσει», σχολίασε ένας θεατής σε ένα βίντεο του απογοητευμένου Ιβάνοφ.

«Φίλες, ψηφίστε τον! Αφήστε τον 996!» σχολίασε κάποια άλλη, χρησιμοποιώντας την κινεζική αργκό, που υποδηλώνει το εξαντλητικό πρόγραμμα εργασίας που πλήττει πολλούς νέους υπαλλήλους στην Κίνα.

Το ανέλπιστο αστέρι του κινεζικού ριάλιτι έφτασε μέχρι το τελευταίο επεισόδιο το Σάββατο, όπου δεν κατάφερε να κερδίσει αρκετές ψήφους, για να συμμετάσχει στο boy band.

Στον κινεζικό ιστότοπο κοινωνικών μέσων Weibo, ένα hashtag σχετικό με την αναχώρησή του προβλήθηκε πάνω από 180 εκατ. φορές και αναδημοσιεύτηκε πάνω από 59.000 φορές, συμπεριλαμβανομένης ανάρτησης της ρωσικής πρεσβείας.

«Συγχαρητήρια, καλή ξεκούραση», ανέφερε η πρεσβεία.

