Ρωσικός πύραυλος χτύπησε κονβόι αμάχων στη Ζαπορίζια: Τουλάχιστον 23 νεκροί

Μια οχηματοπομπή που μετέφερε ουκρανούς πολίτες επλήγη από ρωσικό πύραυλο κοντά στην πόλη Ζαπορίζια της νότιας Ουκρανίας, όπως είπε ο κυβερνήτης της και σύμφωνα με τον ίδιο υπάρχουν τουλάχιστον 23 νεκροί και 28 τραυματίες.

«Υπάρχουν νεκροί και τραυματίες, όλοι τους άμαχοι, οι διασώστες βρίσκονται εκεί», έγραψε στο Telegram ο Ολεξάντρ Σταρούκ.

Σύμφωνα με το Kyiv Independent, τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 28 τραυματίστηκαν.

#Russian invaders shelled a civilian humanitarian convoy at the exit from #Zaporizhzhya.



People were queuing to go to the temporarily occupied territory to pick up their relatives and deliver aid. pic.twitter.com/QQLHjD6B7o