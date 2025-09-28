ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο κινδυνεύει να εκραγεί στη Μεσόγειο

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει διαρροή καυσίμων - Το υποβρύχιο κινείται προς Γιβραλτάρ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο κινδυνεύει να εκραγεί στη Μεσόγειο Facebook Twitter
φωτ.: Wikipedia
0

Σε συναγερμό για «κίνδυνο έκρηξης» από διαρροή καυσίμων βρίσκεται το ρωσικό υποβρύχιο Νοβοροσίσκ, ικανό να μεταφέρει πυρηνικούς πυραύλους.

Πληροφορία που μεταδόθηκε από το κανάλι VChK-OGPU που «ειδικεύεται» σε διαρροές από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας αναφέρει ότι «το πλήρωμα ίσως να μην έχει άλλη επιλογή από το να αρχίσει την άντληση καυσίμων από το αμπάρι στη θάλασσα.»

Το υποβρύχιο φέρεται να βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα και να κινείται προς το Γιβραλτάρ, ενώ τον περασμένο Ιούλιο εντοπίστηκε από το βρετανικό ναυτικό να διασχίζει τη Βόρεια Θάλασσα και τη Μάγχη.

Εν μέσω ανησυχιών ότι ο Βλάντιμιρ Πούτιν χρησιμοποιεί τον «σκιώδη στόλο» για υβριδικές επιθέσεις, η βρετανική εδημερίδα Daily Mail, υπενθυμίζει ότι το Βασιλικό Ναυτικό εντείνει τις περιπολίες για τυχόν παραβιάσεις των υδάτων.

Το «Νοβοροσίσκ» ανήκει στο ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας, έχει πλήρωμα 52 ατόμων και μπορεί να παραμείνει κάτω από το νερό για έως και 45 ημέρες σε κάθε ταξίδι.

Δεν πιστεύεται ότι συμμετείχε στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, ωστόσο το Κίεβο ανακοίνωσε ότι βύθισε «το αδελφό υποβρύχιο» Ροστόφ, τον Αύγουστο του 2024.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Διεθνή / Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι «οι απειλές χρήσης βίας κατά της Ρωσίας γίνονται όλο και πιο συχνές», προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «διαψεύσει επανειλημμένα τέτοιες προκλήσεις»
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Διεθνή / Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι «οι απειλές χρήσης βίας κατά της Ρωσίας γίνονται όλο και πιο συχνές», προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «διαψεύσει επανειλημμένα τέτοιες προκλήσεις»
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Διεθνή / Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πιέζει με την επίθεσή του στη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν παγιδευμένοι και αντιμετωπίζουν λιμό
LIFO NEWSROOM
Συρία: Ένταλμα σύλληψης για τον Άσαντ – Στο «τραπέζι» η εμπλοκή της Ιντερπόλ

Διεθνή / Συρία: Ένταλμα σύλληψης για τον Άσαντ – Στο «τραπέζι» η εμπλοκή της Ιντερπόλ

Υπενθυμίζεται ότι ο Άσαντ και η οικογένειά του κατέφυγαν στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, έπειτα από την ανατροπή της κυβέρνησής του από αντάρτες και τζιχαντιστές, ύστερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Το απόρρητο σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Διεθνή / Γάζα: Το απόρρητο σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Το σχέδιο των ΗΠΑ, που χαρακτηρίζεται «δυναμικό» και αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες, παρουσιάζεται ως η πρώτη ολοκληρωμένη αμερικανική πρόταση που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ασφάλεια του Ισραήλ και στη μελλοντική κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων
LIFO NEWSROOM
Ιράκ και Κούρδοι τα βρήκαν: Ρέει ξανά το πετρέλαιο μέσω Τουρκίας έπειτα από 2,5 χρόνια

Διεθνή / Ιράκ και Κούρδοι τα βρήκαν: Ρέει ξανά το πετρέλαιο μέσω Τουρκίας έπειτα από 2,5 χρόνια

Το αργό πετρέλαιο από το πετρελαϊκό κοίτασμα Peshkhabour της Περιφέρειας του Κουρδιστάν άρχισε να ρέει και πάλι προς το λιμάνι του Τζεϊχάν, στην κοιλάδα των Αδάνων της Τουρκίας
LIFO NEWSROOM
 
 