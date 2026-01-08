«Αποτελεί προϊόν μοντάζ» απαντά η Λευκωσία για διαρροή βίντεο με διαλόγους περί «μαύρου χρήματος»

Ως κακόβουλο και «προϊόν μοντάζ» χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης βίντεο που διέρρευσε νωριτερα μέσω social media, το οποίο αφήνει αιχμές για τον τρόπο διαχείρισης χρημάτων και τους μηχανισμούς πρόσβασης στο προεδρικό περιβάλλον σε σχέση με επενδυτικό ενδιαφέρον.

Σε γραπτή δήλωσή του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, αναφέρει, πως το βίντεο «χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ».

Ειδικότερα, ο κ. Λετυμπιώτης, τόνισε: «Τις τελευταίες ώρες κυκλοφορεί βίντεο, το οποίο στη βάση της πρώτης αξιολόγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του κράτους χαρακτηρίζεται ως κακόβουλο και αποτελεί προϊόν μοντάζ. Το εν λόγω βίντεο επιχειρεί να πλήξει μέσω ψευδών, παραπλανητικών ισχυρισμών και αυθαίρετων συμπερασμάτων την εικόνα της κυβέρνησης και της χώρας».

Κύπρος: Η προέλευση του βίντεο

Νωρίτερα, κυκλοφόρησε στο Χ (πρώην Twitter), βίντεο, με τον πρώην υπουργό Ενέργειας, Γιώργο Λακκοτρύπη, τον διευθυντή του γραφείου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Χαραλάμπου, και τον διευθυντή του Ομίλου Cyfield, Γιώργο Χρυσοχόο και το απόσπασμα φέρεται να περιελάμβανε συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα.

Το κυπριακό μέσο, Sigma Live, αναφέρει ότι το βίντεο «αφήνει σκιές για τρόπο διαχείρισης χρημάτων ενόψει της προεκλογική εκστρατεία του 2028, αλλά και τους μηχανισμούς πρόσβασης στο προεδρικό περιβάλλον σε σχέση με επενδυτικό ενδιαφέρον. Το υλικό δημοσιεύεται ως διαρροή και περιγράφεται από την πηγή ανάρτησης ως καταγραφή με κρυφή κάμερα, σε συνομιλίες ιδιωτικού χαρακτήρα, όπου οι συμμετέχοντες εμφανίζονται να μην γνωρίζουν ότι μαγνητοσκοπούνται».

Τέλος, το Sigma Live μεταφέρει, ότι μεγάλο μέρος της συνομιλίας περιστρέφεται γύρω από τη χρηματοδότηση προεκλογικών εκστρατειών και τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια.

