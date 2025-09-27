ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι «οι απειλές χρήσης βίας κατά της Ρωσίας γίνονται όλο και πιο συχνές», προσθέτοντας ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «διαψεύσει επανειλημμένα τέτοιες προκλήσεις»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα Facebook Twitter
Φωτ: EPA
0

Η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, ωστόσο θα απαντήσει «αποφασιστικά» σε κάθε μορφή επιθετικότητας εναντίον της, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σάββατο.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι «οι απειλές χρήσης βίας κατά της Ρωσίας γίνονται όλο και πιο συχνές», προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «διαψεύσει επανειλημμένα τέτοιες προκλήσεις».

Σφοδρή κριτική σε Ισραήλ και Δύση

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ κατήγγειλε το Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» Παλαιστινίων στη Γάζα, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία» για σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης. Κατηγόρησε επίσης το Τελ Αβίβ ότι χρησιμοποιεί την εκστρατεία κατά της Χαμάς για να δικαιολογεί πλήγματα σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Κατάρ.

Σχετικά με το Ιράν, κατηγόρησε τις δυτικές δυνάμεις ότι «υπονόμευσαν τη διπλωματία», μετά την αποτυχία της προσπάθειας Ρωσίας και Κίνας να αναβληθεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων.

Η ομιλία του Λαβρόφ έγινε εν μέσω καταγγελιών για ρωσικές παραβιάσεις εναέριου χώρου χωρών του ΝΑΤΟ, όπως η Εσθονία, και για ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία και τη Δανία. Η Μόσχα αρνείται κάθε εμπλοκή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους, ενώ η Συμμαχία έχει προειδοποιήσει πως θα χρησιμοποιήσει «όλα τα αναγκαία στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία» για την υπεράσπισή της.

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση δείχνει «διάθεση για ρεαλιστική επίλυση της ουκρανικής κρίσης» αλλά και για «πραγματιστική συνεργασία χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις».

Τέλος, επέκρινε το πρόσφατο κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, σημειώνοντας ειρωνικά ότι «περίμεναν τόσο πολύ γιατί ήλπιζαν πως δεν θα υπάρχει τίποτα και κανένας πια να αναγνωρίσουν».

Με πληροφορίες από BBC


 

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Διεθνή / Γάζα: Τουλάχιστον 44 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Συνεχίζεται η επίθεση στην Πόλη της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να πιέζει με την επίθεσή του στη μεγαλύτερη πόλη της Λωρίδας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι παραμένουν παγιδευμένοι και αντιμετωπίζουν λιμό
LIFO NEWSROOM
Συρία: Ένταλμα σύλληψης για τον Άσαντ – Στο «τραπέζι» η εμπλοκή της Ιντερπόλ

Διεθνή / Συρία: Ένταλμα σύλληψης για τον Άσαντ – Στο «τραπέζι» η εμπλοκή της Ιντερπόλ

Υπενθυμίζεται ότι ο Άσαντ και η οικογένειά του κατέφυγαν στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, έπειτα από την ανατροπή της κυβέρνησής του από αντάρτες και τζιχαντιστές, ύστερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου
LIFO NEWSROOM
Γάζα: Το απόρρητο σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Διεθνή / Γάζα: Το απόρρητο σχέδιο 21 σημείων του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου

Το σχέδιο των ΗΠΑ, που χαρακτηρίζεται «δυναμικό» και αναμένεται να βελτιωθεί τις επόμενες ημέρες, παρουσιάζεται ως η πρώτη ολοκληρωμένη αμερικανική πρόταση που επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στην ασφάλεια του Ισραήλ και στη μελλοντική κρατική υπόσταση των Παλαιστινίων
LIFO NEWSROOM
Ιράκ και Κούρδοι τα βρήκαν: Ρέει ξανά το πετρέλαιο μέσω Τουρκίας έπειτα από 2,5 χρόνια

Διεθνή / Ιράκ και Κούρδοι τα βρήκαν: Ρέει ξανά το πετρέλαιο μέσω Τουρκίας έπειτα από 2,5 χρόνια

Το αργό πετρέλαιο από το πετρελαϊκό κοίτασμα Peshkhabour της Περιφέρειας του Κουρδιστάν άρχισε να ρέει και πάλι προς το λιμάνι του Τζεϊχάν, στην κοιλάδα των Αδάνων της Τουρκίας
LIFO NEWSROOM
 
 