Λαβρόφ: «Καμία πρόθεση επίθεσης σε ΕΕ ή ΝΑΤΟ» - Κριτική σε Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» στη Γάζα

Η Ρωσία δεν σκοπεύει να επιτεθεί σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, ωστόσο θα απαντήσει «αποφασιστικά» σε κάθε μορφή επιθετικότητας εναντίον της, δήλωσε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σάββατο.

Ο Λαβρόφ τόνισε ότι «οι απειλές χρήσης βίας κατά της Ρωσίας γίνονται όλο και πιο συχνές», προσθέτοντας ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει «διαψεύσει επανειλημμένα τέτοιες προκλήσεις».

🚨 “Russia has no intentions, or ever had intention of attacking the North Atlantic Alliance”



“The EU are convincing their voters Russia wants to attack them”



Sergey Lavrov speaking just now. pic.twitter.com/luesGRLxTt — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) September 27, 2025

Σφοδρή κριτική σε Ισραήλ και Δύση

Ο Ρώσος ΥΠΕΞ κατήγγειλε το Ισραήλ για «βάναυσες δολοφονίες» Παλαιστινίων στη Γάζα, ενώ τόνισε ότι δεν υπάρχει «καμία δικαιολογία» για σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης. Κατηγόρησε επίσης το Τελ Αβίβ ότι χρησιμοποιεί την εκστρατεία κατά της Χαμάς για να δικαιολογεί πλήγματα σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως το Κατάρ.

Russia’s Foreign Minister Sergei Lavrov slams Israel at the UN, saying it has no justification to annex the West Bank & bomb Palestinian children in Gaza nor destroy the schools & hospitals there.#cafénofront pic.twitter.com/anwvKOA21Z — Café no Front (@SagranCarvalho) September 27, 2025

Σχετικά με το Ιράν, κατηγόρησε τις δυτικές δυνάμεις ότι «υπονόμευσαν τη διπλωματία», μετά την αποτυχία της προσπάθειας Ρωσίας και Κίνας να αναβληθεί η εκ νέου επιβολή κυρώσεων.

Η ομιλία του Λαβρόφ έγινε εν μέσω καταγγελιών για ρωσικές παραβιάσεις εναέριου χώρου χωρών του ΝΑΤΟ, όπως η Εσθονία, και για ρωσικά drones πάνω από την Πολωνία και τη Δανία. Η Μόσχα αρνείται κάθε εμπλοκή.

Russia does not direct missiles and drones at EU or NATO countries - Lavrov at press conference following UNGA 80 debate pic.twitter.com/8XjHFhsKC1 — Viory Video (@vioryvideo) September 27, 2025

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που εισέρχονται στον εναέριο χώρο τους, ενώ η Συμμαχία έχει προειδοποιήσει πως θα χρησιμοποιήσει «όλα τα αναγκαία στρατιωτικά και μη στρατιωτικά εργαλεία» για την υπεράσπισή της.

Ο Λαβρόφ αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον, υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα αμερικανική κυβέρνηση δείχνει «διάθεση για ρεαλιστική επίλυση της ουκρανικής κρίσης» αλλά και για «πραγματιστική συνεργασία χωρίς ιδεολογικές προκαταλήψεις».

Τέλος, επέκρινε το πρόσφατο κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους από χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, σημειώνοντας ειρωνικά ότι «περίμεναν τόσο πολύ γιατί ήλπιζαν πως δεν θα υπάρχει τίποτα και κανένας πια να αναγνωρίσουν».

Με πληροφορίες από BBC

