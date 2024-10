Ρωσικό μαχητικό πετά «ξυστά» από αμερικανικό ανοιχτά της Αλάσκας

Ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος πέταξε επικίνδυνα κοντά σε αμερικανικό που είχε αναπτύξει η Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής (NORAD) στα ανοικτά των ακτών της Αλάσκας.

Βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέπτων που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει το ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος να πετάει λίγα μέτρα μακριά από το μαχητικό NORAD καθώς περνάει με ταχύτητα, στρίβοντας αριστερά και δεξιά. Η NORAD είπε ότι ανέπτυξε αεροπλάνα που ολοκλήρωσαν την «ασφαλή και πειθαρχημένη αναχαίτιση» του ρωσικού αεροσκάφους στη Ζώνη Ταυτοποίησης Αεράμυνας της Αλάσκας, μια ζώνη που βρίσκεται πέρα ​​από τον κυρίαρχο εναέριο χώρο των ΗΠΑ, αλλά είναι μια περιοχή στην οποία τα αεροσκάφη αναμένεται να ταυτοποιηθούν.

“On Sept 23, 2024, NORAD aircraft flew a safe and disciplined intercept of Russian Military Aircraft in the Alaska ADIZ. The conduct of one Russian Su-35 was unsafe, unprofessional, and endangered all – not what you’d see in a professional air force.” – Gen. Gregory Guillot pic.twitter.com/gXZj3Ndkag