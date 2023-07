Ρωσία: Συνετρίβη μαχητικό αεροσκάφος MiG-31 κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης

Ένα μαχητικό αεροσκάφος MiG-31 συνετρίβη στην περιοχή Καμτσάκα της Ρωσίας κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το κρατικό ρωσικό πρακτορείο Ria, το μαχητικό έπεσε κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης πτήσης πάνω από τον κόλπο Αβάτσα στην Καμτσάκα. Στο σημείο σπεύδουν διασώστες με σκοπό να αναζητήσουν το πλήρωμα, ανέφερε το τμήμα πληροφοριών του ρωσικού στόλου του Ειρηνικού.

«Κατά την εκτέλεση προγραμματισμένης εκπαιδευτικής πτήσης στην Καμτσάτκα πάνω από τα νερά του κόλπου Αβάτσα, ένα μαχητικό MiG-31 συνετρίβη», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι στρατιωτικές αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το μαχητικό πετούσε κατά τη διάρκεια της άσκησης χωρίς πυρομαχικά.

