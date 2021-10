Ένα αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν 23 άνθρωποι, συνετρίβη στο Ταταρστάν της Ρωσίας, το πρωί της Κυριακής.

Το αεροσκάφος τύπου Let L-410 Turbolet συνετρίβη κοντά στην πόλη Μενζελίσκ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της περιοχής επιβεβαίωσαν ότι σε αυτό επέβαιναν 21 αλεξιπτωτιστές και δύο μέλη πληρώματος.

Πληροφορίες του Sputnik αναφέρουν ότι 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά διασώθηκαν, ενώ το Interfax κάνει λόγο για 19 νεκρούς και τρεις τραυματίες.





Το αεροπλάνο- που ανήκε σε αερολέσχη σύμφωνα με το TASS- συνετρίβη αμέσως μετά την απογείωση. Κάποια ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι υπήρξε τεχνικό πρόβλημα και ο πιλότος επιχείρησε να κάνει αναγκαστική προσγείωση.

