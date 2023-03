Ρωσία: Μεγάλη φωτιά σε κτήριο της FSB - Μαρτυρίες για «ισχυρές εκρήξεις»

Φωτιά εκδηλώθηκε σε κτήριο το οποίο ανήκει στο τμήμα συνοριοφυλακής της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ασφαλείας (FSB) της Ρωσίας στην πόλη Ροστόβ, περίπου 120 χιλιόμετρα μακριά από την Ουκρανία.

Μαρτυρίες ντόπιων κάνουν λόγο για ισχυρές εκρήξεις στο σημείο πριν την πυρκαγιά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Βίντεο από την περιοχή δείχνει το κτήριο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ ένα πυκνό σύννεφο καπνού έχει καλύψει την περιοχή.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο της πυρκαγιάς, η οποία φαίνεται να μαίνεται σε ισόγειο κτήριο σε κατοικημένη περιοχή της πόλης.

Η FSB είναι η υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ρωσίας και είναι υπεύθυνη για την αντικατασκοπεία, την ασφάλεια των συνόρων και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας.

🔥 FSB BUILDING IS ON FIRE



Explosions have been heard in the area of the fire at the 🇷🇺 intelligence service’s building in Rostov-on-Don.



It is most likely ammunition exploding.



Cause of the fire is yet unknown. pic.twitter.com/BtIhYf6HUT