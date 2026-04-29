Politico: Γιατί ο πόλεμος στο Ιράν δείχνει ότι το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο να πολεμήσει τη Ρωσία

Η μη εμπλοκή του ΝΑΤΟ στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν δεν εμπόδισε τη σύγκρουση να αναδείξει σοβαρά κενά στις αμυντικές δυνατότητες της Συμμαχίας, τα οποία θα μπορούσαν να αποδειχθούν κρίσιμα σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης.

Σύμφωνα με στρατιωτικούς αξιωματούχους και ειδικούς που μίλησαν στο Politico, τα διδάγματα από την Ουκρανία και τον πόλεμο στο Ιράν δείχνουν ότι οι μελλοντικοί πόλεμοι απαιτούν νέα στρατηγική σκέψη και ταχύτερη προσαρμογή.

Ευρωπαίοι στρατιωτικοί προειδοποιούν ότι η Ρωσία θα μπορούσε να είναι σε θέση να επιτεθεί σε χώρα-μέλος έως το 2029, γεγονός που καθιστά επείγουσα την ενίσχυση της ετοιμότητας μάχης και της πολιτικής συνοχής εντός του ΝΑΤΟ.

Σε ανάλυση που βασίστηκε σε διπλωμάτες και αμυντικούς ειδικούς, αναδεικνύονται πέντε βασικές αδυναμίες της Συμμαχίας, όπως αποκαλύφθηκαν μέσα από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οι 5 αδυναμίες του ΝΑΤΟ

1. Έλλειψη πυρομαχικών

Ο πόλεμος στο Ιράν, ανέδειξε σοβαρές ελλείψεις του ΝΑΤΟ σε πυρομαχικά. Οι ΗΠΑ και ευρωπαϊκές χώρες έχουν εξαντλήσει μεγάλα αποθέματα αντιαεροπορικών πυραύλων, ενώ η παραγωγή δεν καλύπτει τη ζήτηση.

Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο να μείνει η Συμμαχία χωρίς κρίσιμα όπλα μέσα σε λίγες εβδομάδες σε περίπτωση πολέμου.

2. Αδυναμία στον αεροπορικό πόλεμο

Παρά τις επιθέσεις μεγάλης κλίμακας, το Ιράν κατάφερε να συνεχίσει τις επιθέσεις του, δείχνοντας ότι δεν αρκεί ο βομβαρδισμός για να κερδηθεί ένας πόλεμος.

Το ΝΑΤΟ πρέπει να επενδύσει περισσότερο σε όπλα μεγάλης εμβέλειας και ακριβούς πλήγματος για να διατηρεί αεροπορική υπεροχή.

3. Αδύναμοι στόλοι

Οι ευρωπαϊκές ναυτικές δυνάμεις εμφανίζονται υποχρηματοδοτημένες και μη έτοιμες για πόλεμο.

Υπάρχουν προβλήματα διαθεσιμότητας πλοίων, τεχνικές βλάβες και ελλείψεις προσωπικού, κάτι που θα ήταν κρίσιμο σε σύγκρουση με τη Ρωσία.

4. Έλλειψη ενότητας στη Συμμαχία

Η σύγκρουση ανέδειξε διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης για το πώς πρέπει να αντιδράσει το ΝΑΤΟ.

Υπάρχει αβεβαιότητα για το αν οι ΗΠΑ θα εμπλακούν πλήρως σε μια κρίση, κάτι που δημιουργεί ανησυχία για τη συνοχή της Συμμαχίας.

5. Ο ρόλος της Ουκρανίας

Η Ουκρανία αναδεικνύεται σε σημαντικό παράγοντα ασφάλειας, ειδικά σε θέματα drones και αντιαεροπορικής άμυνας.

Το ΝΑΤΟ βλέπει ότι η εμπειρία της μπορεί να αξιοποιηθεί, τόσο τεχνολογικά όσο και στρατιωτικά, για την ενίσχυση της άμυνας απέναντι στη Ρωσία.