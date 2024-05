Ρωσία: Έκρηξη σε στρατιωτική ακαδημία στην Αγία Πετρούπολη, τουλάχιστον επτά τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε σε στρατιωτική ακαδημία στην Αγία Πετρούπολη στη Ρωσία σήμερα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν επτά άτομα.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, η έκρηξη στην στρατιωτική ακαδημία στην Αγία Πετρούπολη προκλήθηκε από βόμβα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και δεν είναι, με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αποτέλεσμα τρομοκρατική επίθεσης.

Πληροφορίες από ρωσικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι δυο από τους τραυματίες είναι σε σοβαρή κατάσταση.

St.Petersburg, Russia ❗

This evening an explosion 💥 occurred on the territory of the Budyonny Academy of Communications. The incident occurred around 20:25. There are different versions, some reported that training ammunition exploded, other media reported a drone attack. The… pic.twitter.com/xQBCMVargs