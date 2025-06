Ρωσία: Άνδρας υπό την επήρεια ουσιών αρπάζει και ρίχνει κάτω με δύναμη παιδί 1,5 ετών

Ένα αποτρόπαιο συμβάν εκτυλίχθηκε την περασμένη Δευτέρα (23/6) στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας.

Άντρας ηλικίας 31 ετών, με καταγωγή από τη Λευκορωσία επιτέθηκε σε παιδί ηλικίας περίπου 1,5 ετών, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο κρανίο και την σπονδυλική στήλη.

Στο σοκαριστικό βίντεο ο 31χρονος διακρίνεται να πλησιάζει το παιδί από πίσω, να το αρπάζει, να το σηκώνει ψηλά και με δύναμη να το ρίχνει κάτω στο πάτωμα.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο δράστης ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών και δεν ήταν σε θέση να εξηγήσει την αιτία της πράξης του.

WARNING: DISTRESSING IMAGES A Belarusian tourist has been charged with attempted murder after attacking an Afghan boy at Moscow’s Sheremetyevo Airport. The child, who suffered skull and spinal fractures, is now in stable condition. pic.twitter.com/ouaBF9QUG1

O 31χρονος συνελήφθη και κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας του μικρού αγοριού με καταγωγή από το Αφγανιστάν. Ανακοίνωση για το περιστατικό εξέδωσε και το υπουργείο Εξωτερικών του Αφγανιστάν, δημοσιεύοντας φωτογραφίες του παιδιού από το νοσοκομείο.

The Ministry of Foreign Affairs of the Islamic Emirate of Afghanistan is closely monitoring the incident of violence committed by a Belarusian citizen against an Afghan child at Sheremetyevo International Airport in Moscow. pic.twitter.com/32ff8yE9VG