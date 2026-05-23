Ρώμη: Το ημερολόγιο με τους «σέξι παπάδες» χρησιμοποιεί μοντέλα αντί για ιερείς

Ένα από τα πιο γνωστά σουβενίρ στη Ρώμη, το περίφημο ημερολόγιο με τους «σέξι παπάδες», φαίνεται πως δεν απεικονίζει τελικά αληθινούς ιερείς, αλλά μοντέλα και απλούς πολίτες ντυμένους με εκκλησιαστικά ρούχα.

Το λεγόμενο «Calendario Romano», που πωλείται εδώ και περισσότερες από δύο δεκαετίες στα τουριστικά καταστήματα γύρω από το Βατικανό, στη Ρώμη, έχει γίνει διάσημο για τα ασπρόμαυρα πορτρέτα νεαρών και εμφανίσιμων ανδρών με ιερατικά κολάρα.

Ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του ημερολογίου είναι ο Τζοβάνι Γκαλίτσια, ο οποίος εδώ και χρόνια εμφανίζεται στο εξώφυλλο του ημερολογίου, φορώντας ράσο και χαμογελώντας μυστηριωδώς μπροστά σε εκκλησία στο Παλέρμο.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν υπήρξε ποτέ ιερέας, όπως αναφέρει το Associated Press.

A calendar featuring close-ups of young, handsome priests has been a popular Rome souvenir for two decades. However, many of those photographed aren't actually priests. — The Associated Press (@AP) May 21, 2026

Ρώμη: Το αρχικό δημοσίευμα για το ημερολόγιο

Σήμερα, στα 39 του, εργάζεται ως αεροσυνοδός σε ισπανική αεροπορική εταιρεία. Όταν φωτογραφήθηκε για πρώτη φορά για το ημερολόγιο ήταν μόλις 17 ετών.

«Ήταν το χαμόγελο ενός αμήχανου παιδιού, γιατί μπροστά μου είχα όλους τους φίλους μου να γελούν δυνατά επειδή ήμουν ντυμένος σαν παπάς», δήλωσε στο Associated Press.

Η αποκάλυψη ότι πολλοί από τους άνδρες του ημερολογίου στη Ρώμη δεν είναι κληρικοί, προκάλεσε νέο κύμα ενδιαφέροντος στην Ιταλία, μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας La Repubblica, που χαρακτήρισε το ημερολόγιο περισσότερο «ημερολόγιο ψεύτικων παπάδων» παρά «σέξι παπάδων».

Το ημερολόγιο δεν έχει καμία επίσημη σχέση με το Βατικανό, το οποίο αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση.

Ρώμη: Τι υποστηρίζει ο φωτογράφος του πρότζεκτ

Ο φωτογράφος του πρότζεκτ, Πιέρο Πάτσι, υποστήριξε ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο των ανδρών που εμφανίζονται στην έκδοση του 2027 είναι όντως ιερείς, χωρίς όμως να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες.

Κάθε έκδοση του «Calendario Romano» στη Ρώμη, περιλαμβάνει 12 ασπρόμαυρες φωτογραφίες ανδρών με εκκλησιαστική ενδυμασία, πολλές από τις οποίες επαναχρησιμοποιούνται επί χρόνια.

Ο Γκαλίτσια δήλωσε ότι ποτέ δεν τον αναγνώρισαν στον δρόμο εξαιτίας του ημερολογίου, αν και θυμάται πως τα ξαδέρφια του χάρισαν κάποτε ένα αντίτυπο στη γιαγιά τους «και όλοι πέθαναν στα γέλια».

Παρά τον χαρακτηρισμό «σέξι ημερολόγιο», ο ίδιος επιμένει ότι οι φωτογραφίες είχαν περισσότερο καλλιτεχνικό χαρακτήρα παρά πρόθεση πρόκλησης: «Υπάρχει μια τάση να συγχέεται το όμορφο με το αισθησιακό. Σήμερα η ομορφιά εκφράζεται σχεδόν αποκλειστικά μέσα από τη σεξουαλικότητα», ανέφερε.

Ωστόσο, αντιμετώπισε με χιούμορ τη φήμη που απέκτησε το ημερολόγιο: «Το θεωρώ κομπλιμέντο. Το να καταφέρνεις να δείχνεις σέξι φορώντας κολάρο ιερέα δεν είναι και εύκολη υπόθεση».

Το ημερολόγιο πωλείται περίπου 8 ευρώ σε καταστήματα γύρω από το Βατικανό και στο ιστορικό κέντρο της Ρώμης. Σύμφωνα με καταστηματάρχες, εξακολουθεί να αποτελεί δημοφιλές αναμνηστικό για τουρίστες από όλο τον κόσμο.

Μάλιστα, ένας ιερέας από τη Νότια Κορέα δήλωσε ότι το ημερολόγιο είναι ιδιαίτερα γνωστό στη χώρα του, κυρίως μεταξύ των νέων.

Με πληροφορίες από Associated Press

