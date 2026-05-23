Ο Άρης όπως δεν τον έχουμε ξαναδεί: Οι νέες εικόνες της NASA

Η αποστολή Psyche της NASA κατέγραψε εντυπωσιακές νέες εικόνες του Άρη κατά τη διάρκεια κοντινής διέλευσης από τον πλανήτη, προσφέροντας σπάνιες οπτικές γωνίες της αρειανής επιφάνειας καθώς συνεχίζει το ταξίδι της προς τον αστεροειδή 16 Psyche.

Οι φωτογραφίες δείχνουν τον Άρη ως φωτεινή ημισέληνο μέσα στο σκοτάδι του διαστήματος, αλλά και λεπτομέρειες από τη νότια πολική περιοχή, κρατήρες και γεωλογικούς σχηματισμούς που κατέγραψαν τα όργανα του σκάφους κατά τη διέλευση της 15ης Μαΐου. Σε μία από τις εικόνες διακρίνεται καθαρά ο παγωμένος νότιος πόλος του πλανήτη, ενώ άλλες αποτυπώνουν τεράστιους κρατήρες και ίχνη ανέμων στην επιφάνειά του.

Σύμφωνα με τη NASA, το Psyche πέρασε σε απόσταση περίπου 4.600 χιλιομέτρων από την επιφάνεια του Άρη, αρκετά κοντά ώστε να δοκιμάσει τα επιστημονικά του όργανα πριν από την άφιξη στον τελικό προορισμό του το 2029. Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν τη διέλευση όχι μόνο για να καταγράψουν εικόνες του πλανήτη αλλά και για να βαθμονομήσουν κάμερες, μαγνητόμετρα και φασματογράφους που θα χρησιμοποιηθούν αργότερα για τη μελέτη του αστεροειδή Psyche.

Η αποστολή Psyche εκτοξεύθηκε το 2023 και κατευθύνεται προς τον αστεροειδή 16 Psyche, ο οποίος βρίσκεται στη ζώνη αστεροειδών ανάμεσα στον Άρη και τον Δία. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι ο αστεροειδής ενδέχεται να είναι πλούσιος σε μέταλλα όπως σίδηρος και νικέλιο, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο ιδιαίτερους στόχους που έχει εξερευνήσει ποτέ η NASA.

Η κοντινή προσέγγιση στον Άρη είχε και πρακτικό στόχο για την αποστολή. Το βαρυτικό πεδίο του πλανήτη λειτούργησε σαν «σφεντόνα», δίνοντας στο Psyche επιπλέον ώθηση περίπου 1.600 χιλιομέτρων την ώρα και αλλάζοντας ελαφρώς την τροχιά του προς τον τελικό του προορισμό. Σύμφωνα με τη NASA, ο ελιγμός ολοκληρώθηκε ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί και το σκάφος παραμένει σε πορεία άφιξης στον αστεροειδή το καλοκαίρι του 2029.

Οι επιστήμονες της αποστολής ανέφεραν ότι καταγράφηκαν χιλιάδες εικόνες του Άρη κατά τη διάρκεια της προσέγγισης και της απομάκρυνσης του σκάφους. Το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί για τη δοκιμή των συστημάτων επεξεργασίας εικόνας που αναπτύσσονται ειδικά για την εξερεύνηση του αστεροειδή Psyche.

Το ενδιαφέρον γύρω από τον 16 Psyche παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο ασυνήθιστους γνωστούς αστεροειδείς. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι ενδέχεται να αποτελεί τμήμα αρχαίου πλανητικού πυρήνα πλούσιου σε μέταλλα, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει μοναδικές πληροφορίες για τον σχηματισμό των πλανητών του Ηλιακού Συστήματος.

Η αποστολή χρησιμοποιεί επίσης το σύστημα Deep Space Optical Communications της NASA, το οποίο δοκιμάζει μετάδοση δεδομένων μέσω λέιζερ αντί για παραδοσιακά ραδιοκύματα. Η τεχνολογία θεωρείται πιθανό να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις μελλοντικές αποστολές βαθιού διαστήματος, επιτρέποντας πολύ ταχύτερη επικοινωνία ανάμεσα στη Γη και διαστημικά σκάφη.

Σπάνιες εικόνες του Άρη από γωνίες αδύνατες από τη Γη

Η NASA σημείωσε ότι αρκετές από τις εικόνες του Psyche προσφέρουν οπτικές του Άρη που δεν μπορούν να καταγραφούν από τη Γη. Επειδή το σκάφος προσέγγισε τον πλανήτη από την πλευρά απέναντι από τον Ήλιο, ο Άρης εμφανίστηκε ως λεπτή ημισέληνος, με τη φωτεινή του ατμόσφαιρα να διακρίνεται έντονα γύρω από τον πλανήτη.

Οι επιστήμονες ανέφεραν επίσης ότι η λεπτή ατμόσφαιρα του Άρη και η σκόνη που αιωρείται σε μεγάλο ύψος έκαναν το φωτεινό περίγραμμα του πλανήτη να φαίνεται πιο εκτεταμένο από το αναμενόμενο.

Παράλληλα, τα επιστημονικά όργανα του σκάφους κατέγραψαν δεδομένα σχετικά με το μαγνητικό πεδίο και την αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με την ατμόσφαιρα του Άρη. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι οι μετρήσεις αυτές θα βοηθήσουν στη βαθμονόμηση των οργάνων πριν από την έναρξη της κύριας αποστολής στον αστεροειδή Psyche.

Με πληροφορίες από Space.com