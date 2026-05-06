Ο πάπας Λέων βρίσκει τη «φωνή» του ένα χρόνο μετά την ανάληψη της θέσης

Ο πάπας Λέων συμπληρώνει την Παρασκευή ένα χρόνο στην ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας, με αυξημένη δημόσια προβολή και πυκνότερο πρόγραμμα, έχοντας γίνει πιο ειλικρινής στη διεθνή σκηνή και προκαλώντας την οργή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρώτος πάπας που γεννήθηκε στις ΗΠΑ, ο οποίος καταδίκασε σφοδρά τον πόλεμο κατά τη διάρκεια της πρόσφατης περιοδείας του σε τέσσερις χώρες της Αφρικής, αναμένεται να δημοσιεύσει το πρώτο του αναλυτικό διδακτικό έγγραφο αυτό το μήνα και προετοιμάζεται για ένα ταξίδι μιας εβδομάδας στην Ισπανία τον Ιούνιο.

Ο Λέων, ο οποίος διατήρησε σχετικά χαμηλό προφίλ τους πρώτους 10 μήνες της παποσύνης του πριν προσελκύσει τις επιθέσεις του Τραμπ μετά την κριτική του στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, πραγματοποιεί επίσης πέντε ταξίδια εντός της Ιταλίας μέχρι τον Ιούλιο.

Καθώς ο ρυθμός επιταχύνεται, ο πάπας είναι πιθανό να διατηρήσει τον νέο, δυναμικό τόνο που υιοθέτησε για πρώτη φορά στην Αφρική, σύμφωνα με ειδικούς, καθώς το Βατικανό έχει αρχίσει να ανησυχεί για την κατεύθυνση της παγκόσμιας ηγεσίας.

Αναμένεται συνάντηση του πάπα Λέοντα με τον Μάρκο Ρούμπιο

«Ο πάπας Λέων έχει γίνει η μοναδική φωνή στην παγκόσμια κοινότητά μας που κηρύσσει την ανάγκη για ειρήνη και τη διαφύλαξη της ανθρώπινης αξιοπρέπειας», δήλωσε στο Reuters ο καρδινάλιος της Ουάσιγκτον Ρόμπερτ ΜακΈλροϊ, στενός σύμμαχος του πάπα.

«(Ο Λέων) έχει δείξει μια ολοένα αυξανόμενη προθυμία να εφαρμόζει το Ευαγγέλιο συγκεκριμένα στις κραυγαλέες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που μας περιβάλλουν», δήλωσε ο ΜακΈλροϊ, αναφερόμενος στα κεφάλαια της Βίβλου που περιγράφουν τη ζωή του Ιησού.

Ο πάπας αναμένεται να συναντηθεί την Πέμπτη με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, στην πρώτη γνωστή προσωπική συνάντησή του με μέλος του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ εδώ και σχεδόν ένα χρόνο.

Ο Ρούμπιο αναμένει μια «ειλικρινή συζήτηση» με τον Λέοντα για να μιλήσουν σχετικά με τις πολιτικές της κυβέρνησης Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αγία Έδρα, ενώ ο Τραμπ επέκρινε ξανά τον πάπα στην δεξιά ραδιοφωνική εκπομπή του Χιου Χιούιτ.

Η πρώτη κριτική προς τον πόλεμο

Ο Λέων, ο πρώην καρδινάλιος Ρόμπερτ Πρέβοστ, επιλέχθηκε από τους καρδινάλιους του κόσμου στις 8 Μαΐου 2025 για να ηγηθεί της Εκκλησίας των 1,4 δισεκατομμυρίων μελών, μετά από μια διήμερη μυστική σύσκεψη στην Καπέλα Σιξτίνα του Βατικανού.

Διαδέχθηκε τον πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος κατά τη διάρκεια της 12ετούς θητείας του προσπάθησε σε μεγάλο βαθμό να ανοίξει τον συχνά συντηρητικό θεσμό στον σύγχρονο κόσμο.

Ο Πρέβοστ, ο οποίος πέρασε δεκαετίες ως ιεραπόστολος και επίσκοπος στο Περού πριν γίνει ανώτερος αξιωματούχος του Βατικανού το 2023, ήταν ένας σιωπηλός υποστηρικτής της παποσύνης του Φραγκίσκου, αλλά σχετικά άγνωστος στη διεθνή σκηνή. Βρισκόταν σε ορισμένες λίστες με πιθανούς νέους ποντίφικες, αλλά δεν θεωρούνταν ευρέως ως φαβορί.

Τους πρώτους μήνες της θητείας του, ο Λέων απέφυγε σε μεγάλο βαθμό τα καυτά ζητήματα. Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο άρχισε να επικρίνει τις σκληρές μεταναστευτικές πολιτικές του Τραμπ, προκαλώντας την αντίδραση των συντηρητικών καθολικών των ΗΠΑ.

Αφού επέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, ο Τραμπ τον βομβάρδισε με προσβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποκαλώντας τον «αδύναμο» και «απαίσιο».

Κατά τη διάρκεια του 10ήμερου ταξιδιού του στην Αφρική τον Απρίλιο, ο πάπας προειδοποίησε ότι οι ιδιοτροπίες των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου απειλούν την ειρήνη, καταδίκασε τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από «νεοαποικιακές» παγκόσμιες δυνάμεις και δήλωσε ότι ο κόσμος «καταστρέφεται από μια χούφτα τυράννων».

Ο Λέων διευκρίνισε αργότερα στους δημοσιογράφους ότι οι ομιλίες για την περιοδεία είχαν γραφτεί εβδομάδες πριν από το ταξίδι και δεν απευθύνονταν άμεσα στον Τραμπ.

Η επίσκεψη στη Λαμπεντούζα

Ο Λέων θα περάσει την πρώτη επέτειό του επισκεπτόμενος τις ιταλικές πόλεις Πομπηία και Νάπολη, περίπου 250 χλμ. νότια της Ρώμης, όπου θα αποτίσει φόρο τιμής σε ένα καθολικό ιερό και θα ηγηθεί αρκετών εκδηλώσεων.

Το ταξίδι είναι το πρώτο από πέντε εντός της Ιταλίας, με αποκορύφωμα στις 4 Ιουλίου την επίσκεψη στη Λαμπεντούζα, ένα νησί νότια της Σικελίας που έχει γίνει γνωστό τελευταία ως ο πρώτος σταθμός για τους απελπισμένους μετανάστες που πραγματοποιούν το επικίνδυνο ταξίδι από τη Βόρεια Αφρική προς την Ευρώπη.

Η επιλογή να επισκεφθεί το νησί την ημέρα που οι ΗΠΑ γιορτάζουν την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας τους έχει τραβήξει την προσοχή, σε μια εποχή που η κυβέρνηση Τραμπ δηλώνει ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει «εξαφάνιση του πολιτισμού» λόγω της αποδοχής της μετανάστευσης. Η επίσκεψη ανακοινώθηκε τον Φεβρουάριο, λίγο μετά την ανακοίνωση του Βατικανού ότι ο Λέων δεν θα ταξιδέψει στη χώρα καταγωγής του φέτος.

Ο καρδινάλιος του Σικάγου Μπλέις Κούπιτς δήλωσε τον Απρίλιο στο CBS News ότι με την επίσκεψή του στο νησί, ο πάπας «στέλνει το μήνυμα ότι η κορυφαία προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι να βρίσκεται κοντά σε όσους είναι αποκαρδιωμένοι και περιθωριοποιημένοι».

Το Βατικανό δεν έχει ανακοινώσει την ημερομηνία έκδοσης του πρώτου αναλυτικού διδακτικού εγγράφου του πάπα, γνωστού ως εγκύκλιος, αλλά αναμένεται ευρέως να κυκλοφορήσει πριν από τα τέλη Μαΐου.

Το κείμενο αναμένεται να ασχοληθεί με μια σειρά ηθικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένης της ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης. Ο πάπας πιθανότατα θα μιλήσει επίσης για τις συνεχιζόμενες συγκρούσεις στον κόσμο και την ηγεσία του.

Με πληροφορίες από Reuters