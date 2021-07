Η μέτρηση ξεκίνησε αντίστροφα! 3,2,1 και ο Ρίτσαρντ Μπράνσον έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος δισεκατομμυριούχος που ταξίδεψε με δικό του διαστημικό σκάφος στο Διάστημα.

Πραγματικότητα έγινε το πρώτο ταξίδι στο Διάστημα για τον Ρίτσαρντ Μπράνσον, με το διαστημικό όχημα του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, VSS Unity, να αποσυνδέεται από το μητρικό σκάφος, VMS Eve, σήμερα το απόγευμα για μία ιστορική πτήση σε απευθείας μετάδοση.

Ο Βρετανός επιχειρηματίας απογειώθηκε σήμερα με ένα διαστημικό σκάφος της Virgin Galactic, προκειμένου να περάσει μερικά λεπτά στο Διάστημα.

Το αεροπλάνο, που μετέφερε το διαστημικό σκάφος του Μπράνσον, απογειώθηκε γύρω στις 08:40 (17:40 ώρα Ελλάδας) από τη βάση Spaceport America στην αμερικανική πολιτεία του Νέου Μεξικού.

Πήρε ύψος για περίπου πενήντα λεπτά της ώρας και στη συνέχεια αποσπάστηκε το διαστημικό σκάφος που ήταν προσκολλημένο στο κύτος του --μέσα στο οποίο βρίσκονταν ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, τρεις άλλοι επιβάτες και δύο πιλότοι, το οποίο έθεσε σε λειτουργία το δικό του κινητήρα μέχρι να φθάσει στο κενό του διαστήματος.

Ο βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον προσγειώθηκε χωρίς προβλήματα σήμερα στο Νέο Μεξικό μετά την πτήση του στο Διάστημα, μετέδωσε νωρίτερα δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το διαστημικό σκάφος VSS Unity, το οποίο μετέφερε επίσης δύο πιλότους και άλλους τρεις επιβάτες, προσγειώθηκε σε μία πίστα της βάσης Spaceport America περίπου στις 09:40 (τοπική ώρα, 18:40 ώρα Ελλάδας). Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον, ο οποίος ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα στο διαστημικό σκάφος περιέγραψε σε μήνυμά του μια «μοναδική εμπειρία ζωής», είναι ο πρώτος δισεκατομμυριούχος που έκανε το ταξίδι αυτό με έναν κινητήρα που αναπτύχθηκε από μια εταιρεία την οποία ο ίδιος ίδρυσε, νικώντας τον Τζεφ Μπέζος που πρόκειται να πραγματοποιήσει την πτήση στις 20 Ιουλίου.

Welcome to the dawn of a new space age #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/Rlim1UGMkx