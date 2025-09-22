ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Reuters: Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο αντιμετωπίζει απειλή στη λειτουργία του, ενώ κράτη-μέλη και η διεθνής κοινότητα παρακολουθούν την κλιμάκωση

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Reuters: Οι ΗΠΑ θα επιβάλουν κυρώσεις στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Facebook Twitter
φωτ.: Wikipedia
0

Οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις σε ολόκληρο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ICC) αυτή την εβδομάδα, απειλώντας την καθημερινή λειτουργία του, ως αντίποινα για τις έρευνες σχετικά με υποτιθέμενα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ.

Μέχρι τώρα, η Ουάσινγκτον είχε επιβάλει στοχευμένες κυρώσεις σε δικαστές και εισαγγελείς του Δικαστηρίου, αλλά η αναγραφή του ίδιου του ICC στη λίστα κυρώσεων θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση. Πηγές με γνώση του θέματος αναφέρουν ότι οι αποφάσεις για τις «οργανωτικές κυρώσεις» αναμένονται σύντομα.

Οι πιθανές κυρώσεις θα μπορούσαν να επηρεάσουν την πληρωμή των υπαλλήλων, την πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και βασικό λογισμικό γραφείου. Για να μειωθεί η ζημιά, οι υπάλληλοι του ICC έλαβαν ήδη μισθούς για το υπόλοιπο του 2025, ενώ το Δικαστήριο αναζητά εναλλακτικούς προμηθευτές τραπεζικών υπηρεσιών και λογισμικού.

Το ICC, με έδρα τη Χάγη, έχει εκδώσει εντάλματα σύλληψης κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του πρώην Υπουργού Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ, καθώς και κατά ηγετικών μελών της Χαμάς για υποτιθέμενα εγκλήματα στη Γάζα. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν είναι μέλη του Δικαστηρίου και αρνούνται την αρμοδιότητά του.

Στην επικείμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αρκετά κράτη-μέλη του ICC αναμένεται να αντισταθούν σε τυχόν νέες αμερικανικές κυρώσεις, αλλά οι ενδείξεις δείχνουν ότι η Ουάσινγκτον θα κλιμακώσει την πίεση. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκ Ρούμπιο χαρακτήρισε το ICC «απειλή για την εθνική ασφάλεια», κατηγορώντας το ότι χρησιμοποιείται ως εργαλείο νομικής επίθεσης («lawfare») κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Reuters

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές LNG

Διεθνή / Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές LNG

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε τη σημασία των νέων μέτρων λέγοντας: «Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την κάνουλα» και κάλεσε τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν άμεσα τις νέες κυρώσεις
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σκάνδαλο διαφθοράς στα σύνορα Τουρκίας - ΕΕ: Το Καπικουλέ ως σημείο πίεσης και ατιμωρησίας

Διεθνή / Σκάνδαλο διαφθοράς στα σύνορα Τουρκίας - ΕΕ: Το Καπικουλέ ως σημείο πίεσης και ατιμωρησίας

Η επιχείρηση κατά της δωροδοκίας στα σύνορα Τουρκίας‑Βουλγαρίας (Kapıkule) αποκάλυψε 38 συλλήψεις τελωνειακών υπαλλήλων αλλά μπλόκαρε στις δικαστικές διαδικασίες: η έλλειψη αποδείξεων και οι απελευθερώσεις προκαλούν ερωτήματα για το κατά πόσο η διαφθορά αντιμετωπίζεται ουσιαστικά
ΠΕΤΡΟΣ ΚΡΑΝΙΑΣ
Αφγανιστάν: «Ο μόνος τρόπος να πολεμήσω την κατάθλιψη» - Μέσα στα θρησκευτικά σχολεία των Ταλιμπάν

Διεθνή / Αφγανιστάν: «Ο μόνος τρόπος να καταπολεμήσω την κατάθλιψη» - Μέσα στα θρησκευτικά σχολεία των Ταλιμπάν

Ποιοι και τι διδάσκουν μέσα στα θρησκευτικά σχολεία του καθεστώτος των Ταλιμπάν - Τι συμβαίνει όταν μια οικογένεια αρνείται να στείλει τα κορίτσια της;
LIFO NEWSROOM
Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζητά να ακυρωθούν οι μισές πτήσεις της Δευτέρας

Διεθνή / Κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια: Οι Βρυξέλλες ζητούν να ακυρωθούν οι μισές σημερινές πτήσεις

Στο αεροδρόμιο των Βρυξελλών την Κυριακή ακυρώθηκαν 45 αναχωρήσεις και 30 αφίξεις. Δεν υπήρξαν σημαντικές ακυρώσεις ή καθυστερήσεις στα αεροδρόμια Χίθροου του Λονδίνου και Μπράντενμπουργκ του Βερολίνου
LIFO NEWSROOM
 
 