Το Ιράν εκτόξευσε πυραύλους εναντίον αμερικανικής βάσης στο Μπαχρέιν

Επικίνδυνη κλιμάκωση με το βλέμμα της διεθνούς κοινότητας να είναι στραμμένο στη Μέση Ανατολή

Η Μέση Ανατολή βιώνει πρωτοφανή ένταση, μετά τις στρατιωτικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά του Ιράν.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν κύματα αναταράξεων σε ολόκληρη την περιοχή, με αναφορές για εκρήξεις σε Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Ανταποκριτές του AFP μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, ενώ η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι το κέντρο υπηρεσιών του 5ου Στόλου των Ηνωμένων Πολιτειών δέχθηκε πυραυλική επίθεση.

Στην ανακοίνωση της κρατικής ειδησεογραφικής υπηρεσίας Bahrain News Agency (BNA), το Εθνικό Κέντρο Επικοινωνιών κάλεσε το κοινό να ακολουθεί αυστηρά τις οδηγίες των αρχών και να ενημερώνεται μόνο από επίσημες πηγές.

Το Μπαχρέιν φιλοξενεί τα κεντρικά του 5ου Στόλου, αρμοδιότητα του οποίου καλύπτει τον Περσικό Κόλπο, την Ερυθρά Θάλασσα, την Αραβική Θάλασσα και τμήματα του Ινδικού Ωκεανού.

Παράλληλα, και στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Άμπου Ντάμπι, κάτοικοι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις, ενισχύοντας την αίσθηση ανησυχίας στην περιοχή.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται εν μέσω προειδοποιήσεων για πιθανές ιρανικές αντιδράσεις και με αρκετές χώρες του Κόλπου να κλείνουν τον εναέριο χώρο τους για λόγους ασφαλείας. Οι επιθέσεις αυτές ακολουθούν τις στρατιωτικές κινήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, με στόχο, σύμφωνα με αμερικανικές δηλώσεις, να πλήξουν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, υπουργεία και υποδομές υψηλού κινδύνου, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι ο στόχος είναι η ανατροπή του ιρανικού καθεστώτος.

Την ίδια ώρα, το Ιράν δηλώνει ότι οι ένοπλες δυνάμεις του είναι πλήρως έτοιμες να απαντήσουν στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ και ότι οι επιτιθέμενοι θα μετανιώσουν για τις πράξεις τους.

Το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι οι επιθέσεις του Σαββάτου στοχεύουν την εδαφική ακεραιότητα και την εθνική κυριαρχία της χώρας, συμπεριλαμβανομένων αμυντικών και μη στρατιωτικών υποδομών, και χαρακτηρίζει τη δράση αυτή παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Τέλος, επικαλείται το δικαίωμά του στην αυτοάμυνα και υπογραμμίζει ότι η απάντησή του θα είναι αποφασιστική, χωρίς να παραδώσει ποτέ την χώρα στην επιθετικότητα.

Με πληροφορίες από BBC

