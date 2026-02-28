Ισραήλ: Η στιγμή της έναρξης της επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού» εναντίον του Ιράν

Βίντεο από τη στιγμή της έναρξης της επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού» εναντίον του Ιράν, δημοσίευσε η ισραηλινή πολεμική αεροπορία στα social media.

Η πολεμική αεροπορία του Ισραήλ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με την απογείωση των F-35, που θεωρούνται η «αιχμή του δόρατος» της επιχείρησης «Βρυχηθμός του Λιονταριού».

Παράλληλα, τονίζουν ότι ενισχύουν τις χερσαίες δυνάμεις σε όλα τα μέτωπα και προετοιμάζουν ειδικές μονάδες για κάθε πιθανό σενάριο.

Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν μια πρωτοφανή στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν, προκαλώντας ένταση που απειλεί να επεκταθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή. Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου, εκτεταμένες αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις συγκλόνισαν τη Τεχεράνη, αναγκάζοντας το Ιράν να εξαπολύσει αντίποινα με βαλλιστικούς πυραύλους.

Η κλιμάκωση αυτή στέλνει σαφές μήνυμα. Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ δείχνουν αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουν κάθε απειλή, ενώ η Μέση Ανατολή εισέρχεται σε μια περίοδο πρωτοφανούς στρατιωτικής έντασης.

Μπενιαμίν Νετανιάχου: Ήρθε η ώρα ο λαός του Ιράν να αποτινάξει τον ζυγό της τυραννίας

Μετά τις συντονισμένες επιθέσεις Ισραήλ και ΗΠΑ στο Ιράν σήμερα, στο πλαίσιο της επιχείρησης με ονομασία «βρυχηθμός του λιονταριού», η περιοχή βρίσκεται σε κατάσταση έντονης και πρωτοφανούς έντασης.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ απηύθυνε μήνυμα προς τους πολίτες της χώρας, το οποίο μεταφέρει τον χαρακτήρα της επιχείρησης και τις οδηγίες προς τον πληθυσμό.

«Αδέλφια μου και αδελφές μου, πολίτες του Ισραήλ, πριν λίγο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξεκίνησαν μια επιχείρηση για να εξουδετερώσουν την υπαρξιακή απειλή που θέτει το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν. Ευχαριστώ τον σπουδαίο μας φίλο, τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, για την ιστορική του ηγεσία. Εδώ και 47 χρόνια, το καθεστώς του Ιράν φωνάζει «Θάνατος στο Ισραήλ», «Θάνατος στην Αμερική», ανέφερε αρχικά ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Έχει χύσει το αίμα μας, έχει σκοτώσει πολλούς Αμερικανούς και έχει σφαγιάσει τον δικό του λαό. Αυτό το φονικό τρομοκρατικό καθεστώς δεν πρέπει να εξοπλιστεί με πυρηνικά όπλα που θα του επέτρεπαν να απειλήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η κοινή μας δράση θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει τη μοίρα του στα χέρια του», συνέχισε.

«Έχει έρθει η ώρα όλα τα τμήματα του ιρανικού λαού να αποτινάξουν τον ζυγό της τυραννίας και να φέρουν ένα ελεύθερο και ειρηνικό Ιράν. Καλώ εσάς, πολίτες του Ισραήλ, να ακολουθείτε τις οδηγίες της Διοίκησης Εσωτερικού Μετώπου. Τις επόμενες μέρες, στην επιχείρηση «βρυχηθμός του λιονταριού», θα χρειαστεί όλοι να δείξουμε αντοχή και θάρρος. Μαζί θα σταθούμε, μαζί θα πολεμήσουμε και μαζί θα εξασφαλίσουμε την αιωνιότητα του Ισραήλ», κατέληξε.

Ντόναλντ Τραμπ: Κηρύσσει πόλεμο στο Ιράν - «Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνηση σας»

Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω βίντεο στα social media, δήλωσε ότι ο στόχος της επιχείρησης είναι να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν, προειδοποιώντας τις ιρανικές αρχές και καλώντας τον λαό της χώρας να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να αναλάβει τον έλεγχο της κυβέρνησής του.

Στο βίντεο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθύνθηκε αρχικά στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, στις ένοπλες δυνάμεις και στην αστυνομία, καλώντας τα να καταθέσουν τα όπλα και υποσχόμενος πλήρη ασυλία σε όσους συμμορφωθούν, ενώ προειδοποίησε για «βέβαιο θάνατο» όσους αντισταθούν.

Στον ιρανικό λαό τόνισε: «Η ώρα της ελευθερίας σας έχει φτάσει. Μείνετε σε καταφύγιο. Μην βγαίνετε από το σπίτι. Είναι πολύ επικίνδυνα έξω. Βόμβες θα πέφτουν παντού. Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνηση σας. Θα είναι δική σας. Αυτή πιθανότατα θα είναι η μόνη ευκαιρία σας για γενιές».

Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης τη στήριξη της Αμερικής προς τον ιρανικό λαό: «Για πολλά χρόνια ζητούσατε τη βοήθεια της Αμερικής, αλλά δεν την λάβατε. Τώρα η Αμερική σας υποστηρίζει με συντριπτική δύναμη και καταστροφική ισχύ. Αυτή είναι η στιγμή να αναλάβετε τον έλεγχο της μοίρας σας και να απελευθερώσετε το ευημερούν και λαμπρό μέλλον που είναι κοντά σας. Μην την αφήσετε να περάσει».

