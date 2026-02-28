Ιράν: O Χαμενεΐ δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη - Έχει μεταφερθεί σε «ασφαλές σημείο»

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δεν βρίσκεται πλέον στην Τεχεράνη και έχει μεταφερθεί σε «ασφαλές σημείο», όπως επιβεβαίωσε αξιωματούχος στο Reuters, σε μια στιγμή που η περιοχή βιώνει πρωτοφανή στρατιωτική ένταση.

Το πρωί του Σαββάτου, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν προληπτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, με εκρήξεις να ακούγονται στην Τεχεράνη και σειρήνες αεροπορικού συναγερμού να ηχούν σε ολόκληρο το Ισραήλ, προειδοποιώντας τους πολίτες για πιθανή αντίποινα.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ οι πολίτες έλαβαν προειδοποιήσεις να παραμείνουν κοντά σε προστατευμένους χώρους.

Κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής επίθεσης, ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) τόνισε ότι πρόκειται για προληπτική ενέργεια: «Πρόκειται για προληπτική ειδοποίηση, για να προετοιμαστεί το κοινό για την πιθανότητα εκτόξευσης πυραύλων προς το κράτος του Ισραήλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η κατάσταση αυτή έρχεται μετά από μήνες αυξανόμενης έντασης στη Μέση Ανατολή, με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με στρατιωτικές ενέργειες εάν το Ιράν δεν συμμορφωνόταν με τις απαιτήσεις των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων ο περιορισμός του πυρηνικού προγράμματος.

Την Πέμπτη, σημειώνεται πως Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν διεξάγει έναν τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων στη Ελβετία, χωρίς ωστόσο να υπάρξει συμφωνία.

Με πληροφορίες από jpost.com

