Πώς μοιάζει ο εθισμός στα social media, σύμφωνα με τη γυναίκα που μηνύει τη Meta και το YouTube

Η Kaley άρχισε να χρησιμοποιεί το YouTube σε ηλικία 6 ετών, κατεβάζοντας την εφαρμογή στο iPod Touch της για να παρακολουθεί βίντεο σχετικά με συλλογές lip gloss και το διαδικτυακό παιδικό παιχνίδι Animal Jam.

Δημοσίευσε το πρώτο της βίντεο όταν ήταν 8 ετών — σε αυτό, έπαιζε Animal Jam ως χαρακτήρας τραγουδώντας με ψεύτικη βρετανική προφορά.

Ένα χρόνο αργότερα, κατέβασε και άρχισε να δημοσιεύει στο Instagram, παρακάμπτοντας ένα φράγμα που είχε προσπαθήσει να δημιουργήσει η μαμά της για να την εμποδίσει να χρησιμοποιεί την εφαρμογή.

Άρχισε να μένει ξύπνια μέχρι αργά και να φεύγει κρυφά από το σχολείο για να σερφάρει στο YouTube και το Instagram.

Μέσα σε λίγα χρόνια, η Kaley λέει ότι άρχισε να αυτοτραυματίζεται για να αντιμετωπίσει την κατάθλιψη, ένα από τα πολλά προβλήματα ψυχικής υγείας που, όπως ισχυρίζεται, προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν από τον εθισμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς περιέγραψε τον εθισμό η γυναίκα που μηνύει τη Meta και το YouTube

Η Kaley, που σήμερα είναι 20 ετών, περιέγραψε τις συνεχιζόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώπιον ενός δικαστηρίου του Λος Άντζελες την Πέμπτη, στο πλαίσιο μιας αγωγής που έχουν ασκήσει η ίδια και η μητέρα της κατά της Meta και του YouTube.

Είναι η πρώτη φορά που το κοινό έχει την ευκαιρία να ακούσει απευθείας την νεαρή γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο μιας υπόθεσης που θα μπορούσε να δημιουργήσει μία ισχυρή βάση για εκατοντάδες αγωγές που κατηγορούν τις τεχνολογικές πλατφόρμες ότι προκαλούν σκόπιμα εθισμό και βλάπτουν τους νεαρούς χρήστες.

«Κάθε φορά που προσπαθούσα να θέσω όρια στον εαυτό μου, δεν μπορούσα», είπε η Kaley, η οποία αναφέρεται στο δικαστήριο μόνο με το μικρό της όνομα, επειδή οι ισχυρισμοί της σχετίζονται με περιστατικά που συνέβησαν ενώ ήταν ανήλικη.

Η Meta και το YouTube έχουν αρνηθεί τους ισχυρισμούς της και έχουν αντιταχθεί στην ιδέα ότι τα κοινωνικά μέσα μπορούν να είναι «εθιστικά». Το YouTube αμφισβήτησε τον χρόνο που η Kaley ισχυρίζεται ότι πέρασε στην πλατφόρμα. Η Meta υποστήριξε ότι η ανατροφή της είναι υπεύθυνη για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει.

Και οι δύο εταιρείες δηλώνουν ότι έχουν επενδύσει σημαντικά σε χαρακτηριστικά ασφαλείας για τους νέους, όπως γονικοί έλεγχοι και ρυθμίσεις ασφαλείας για εφήβους, αν και πολλά από αυτά τα μέτρα δεν είχαν εφαρμοστεί στα πρώτα χρόνια που η Kaley χρησιμοποιούσε τις πλατφόρμες.

Μέχρι την ηλικία των 10 ετών, η Kaley είχε ανεβάσει 200 βίντεο στο YouTube. Δημιούργησε επίσης πολλούς λογαριασμούς, ώστε τα βίντεό της να φαίνονται ότι έχουν περισσότερα «μου αρέσει», και παρότρυνε τη μαμά και την αδερφή της να κάνουν «μου αρέσει» στα βίντεό της.

Όταν τα βίντεό της δεν έλαβαν μεγάλη ανταπόκριση, «με έκανε να νιώθω ότι δεν έπρεπε να τα είχα δημοσιεύσει ή ότι ήταν ηλίθιο, ή ότι φαινόμουν κακή», είπε. Η απώλεια συνδρομητών την έκανε να νιώθει «άχρηστη».

Παρά το bullying που η Kaley είπε ότι βίωσε στο YouTube, δεν εγκατέλειψε την πλατφόρμα επειδή η ιδέα «με ενοχλούσε περισσότερο από τα σχόλια». Κάποτε απενεργοποίησε τις ειδοποιήσεις, αλλά αυτό δεν κράτησε πολύ, λέγοντας: «Ήθελα να δω τι έλεγαν οι άνθρωποι ή σε ποιον άρεσε το βίντεό μου».

Η λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής του YouTube συχνά κρατούσε την Kaley στην εφαρμογή περισσότερο από ό,τι σκόπευε.

«Έλεγα ότι θα κλείσω μετά από αυτό, αλλά μετά άρχιζε η αυτόματη αναπαραγωγή και έμενα για ώρες», είπε. Πρόσθεσε: «Ήμουν σε αυτό από μικρή ηλικία και περνούσα όλο το χρόνο μου σε αυτό» και συχνά έμπαινε κρυφά στο YouTube από το τηλέφωνό της στην τάξη.

Οι συνήθειές της στα social media

Το YouTube υποστηρίζει ότι τα αρχεία από τον λογαριασμό της Kaley δείχνουν ότι τον χρησιμοποιούσε μόνο για λίγο κάθε μέρα. Ο δικηγόρος της εταιρείας, Luis Li, δήλωσε στο δικαστήριο ότι η Kaley «δεν είναι εθισμένη στο YouTube και ποτέ δεν ήταν... τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι περνούσε λίγο περισσότερο από ένα λεπτό την ημέρα χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες που οι δικηγόροι της ισχυρίζονται ότι είναι εθιστικές».

Ωστόσο, ο δικηγόρος της Kaley, Mark Lanier, υποστήριξε ότι, όπως πολλά παιδιά, περνούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα χωρίς να είναι συνδεδεμένη, συμπεριλαμβανομένων των δύο πρώτων χρόνων της στο YouTube.

Ο Lanier έδειξε ένα βίντεο YouTube χωρίς ημερομηνία που έδειχνε την Kaley, η οποία φαινόταν να είναι στην αρχή της εφηβείας της, να παρουσιάζει στους θεατές την «νυχτερινή ρουτίνα» της. Σε αυτό, περιηγείται στο τηλέφωνό της στο κρεβάτι, σηκώνεται για να κάνει ντους και να βγάλει το μακιγιάζ της, και μετά επιστρέφει στο κρεβάτι για να περιηγηθεί στο Instagram.

Η Kaley ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιούσε το Instagram από την ηλικία των 9 έως 13 ετών χωρίς να το γνωρίζει η μητέρα της. Είπε ότι χρησιμοποιούσε ένα μεταχειρισμένο τηλέφωνο στο οποίο είχε ήδη κατεβάσει το Instagram, επιτρέποντάς της να παρακάμψει έναν περιορισμό που απαιτούσε από τη μητέρα της να πληκτρολογήσει έναν κωδικό πρόσβασης πριν μπορέσει να κατεβάσει μια νέα εφαρμογή.

Κατέθεσε ότι άνοιγε την εφαρμογή «πρώτα όταν ξυπνούσε» και ξανά πριν κοιμηθεί, μερικές φορές κρυφά για να τη χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Όπως και στο YouTube, η Kaley δημιούργησε πολλούς λογαριασμούς για να ικανοποιήσει την επιθυμία της για περισσότερα likes. Χρησιμοποίησε επίσης μια εφαρμογή που υποσχόταν να χρησιμοποιήσει bots για να προσφέρει περισσότερα likes στις φωτογραφίες, όπως είπε.

Μίλησε επίσης για τη χρήση των φίλτρων «ομορφιάς» του Instagram, τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν το πρόσωπο ενός χρήστη ώστε να φαίνεται ότι φοράει μακιγιάζ ή, για παράδειγμα, ότι τα μάτια του είναι μεγαλύτερα ή η μύτη του μικρότερη. Η Kaley ισχυρίζεται ότι τα φίλτρα συνέβαλαν στα αρνητικά συναισθήματα για το σώμα της, μια μάχη που, όπως είπε, την οδηγεί ακόμη και σήμερα να αφιερώνει 3 έως 4 ώρες κάθε πρωί στην εμφάνισή της.

«Σε κάποιο σημείο, σχεδόν όλες οι φωτογραφίες μου είχαν φίλτρο», είπε.

Ο Lanier έδειξε στην κριτική επιτροπή μια ανάρτηση στο Instagram της Kaley και των φίλων της με τη λεζάντα: «Φαινόμαστε χάλια, απλά βάλτε ένα φίλτρο».

Το ψυχολογικό υπόβαθρο

Νωρίτερα την Τετάρτη, η πρώην θεραπεύτρια της Kaley, Victoria Burke, κατέθεσε ότι είχε ρωτήσει κάποτε την Kaley ποια θα ήταν η «θαυματουργή μέρα» της — τι θα έπρεπε να συμβεί για να έχει τη ζωή των ονείρων της. Η Kaley απάντησε ότι θα ήθελε να είναι πιο όμορφη, χωρίς παχιά μάγουλα και ρυτίδες.

«Απλά ένιωθα ότι ήθελα να είμαι συνεχώς εκεί και αν δεν ήμουν, ένιωθα ότι θα έχανα κάτι», είπε για το Instagram.

Η Meta υποστήριξε ότι η δύσκολη παιδική ηλικία της Kaley — ένας βίαιος πατέρας, μια συγκρουσιακή σχέση με τη μητέρα της — είναι υπεύθυνη για τα προβλήματα ψυχικής υγείας της, και όχι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τα στοιχεία θα δείξουν ότι η (Kaley) αντιμετώπισε πολλές σημαντικές, δύσκολες προκλήσεις πολύ πριν χρησιμοποιήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», δήλωσε προηγουμένως εκπρόσωπος της Meta στο CNN.

Κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της, η Kaley ρωτήθηκε για δημοσιεύσεις στις οποίες ανέφερε ότι η «ψυχική της υγεία είναι πολύ κακή» εξαιτίας της μητέρας της. Ωστόσο, ενώ η Kaley αναγνώρισε ότι κάποτε είχαν μια δύσκολη σχέση, κατέθεσε ότι τώρα πιστεύει ότι η μητέρα της έκανε ό,τι μπορούσε για να την μεγαλώσει σε μια δύσκολη κατάσταση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είπε, συνέβαλαν στις δυσκολίες της, καθώς αποσπούσαν την προσοχή της και την αποξένωναν από τους φίλους, την οικογένεια και τα χόμπι της.

Η Kaley σκέφτηκε να αυτοκτονήσει ενώ «αντιμετώπιζε αισθήματα ανασφάλειας για τον εαυτό της, κοινωνικής απομόνωσης και έντονης κατάθλιψης και άγχους», είπε.

Τελικά, είπε, η ζωή της θα ήταν καλύτερη χωρίς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ωστόσο, οι πλατφόρμες συνεχίζουν να την ελκύουν. Η Kaley είπε στην επιτροπή ότι εξακολουθεί να κρύβεται στο μπάνιο κατά τη διάρκεια της εργασίας για να περιηγηθεί στις εφαρμογές και ότι σκέφτεται να ακολουθήσει καριέρα στο μάρκετινγκ των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Με πληροφορίες από CNN