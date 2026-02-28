Τέμπη, τρία χρόνια μετά: «Εμείς που μείναμε πίσω» - Οι συγγενείς των θυμάτων στις συγκεντρώσεις

Τρισάγιο έγινε στον χώρο όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 νεκρών στα Τέμπη, έξω από τη Βουλή, μπροστά από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Επίσης, τρισάγιο έγινε και στο σημείο της τραγωδίας.

Στο Σύνταγμα ήδη από νωρίς σήμερα, είχαν φτάσει και πολλοί συγγενείς των θυμάτων του δυστυχήματος ενώ το παρών έδωσε και η πρώην επικεφαλής του Συλλόγου Θυμάτων, Μαρία Καρυστιανού.

Τέμπη, τρία χρόνια μετά: Τα μηνύματα των συγγενών θυμάτων

«Η Ελλάδα που επιμένει να αντιστέκεται, δεν θα συμβιβαστεί. Δεν ζητάμε καμία απευθείας ανάθεση για να τσεπώσουμε λεφτά. Θέλουμε μόνο δικαιοσύνη γιατί αλλιώς δεν υπάρχει μέλλον. Το κράτος δολοφονεί ακόμα» τόνισε ο Παύλος Ασλανίδης, πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών.

«Αντί για συμπαράσταση, βρήκαμε απέναντι ένα κράτος απάνθρωπο, μια κυβέρνηση ένοχη και κυνική. Αυτο κάνει το πένθος μας ανείπωτο. Ηθικός αυτουργός ο πρωθυπουργός σ' αυτήν την ιστορία» συνέχισε ο Παύλος Ασλανίδης.

«Οταν σκοτώνουν την ελπίδα, επιβεβαιώνουν την ενοχή τους. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων» συμπλήρωσε.

Επίσης, μίλησε ο Βασίλης Χατζηχαραλάμπους, πατέρας θύματος. «Η κοινωνία ζητά απαντήσεις και όχι επικοινωνιακή διαχείριση. Η Βουλή να μην γίνει πλυντήριο. Μανάδες, πατεράδες, σύζυγοι μεγαλώνουμε με μια απουσία που ουρλιάζει. Τρία χρόνια μετά η πληγή δεν έκλεισε γιατί η δικαιοσύνη καθυστερεί» είπε ο κ. Χατζηχαραλάμπους.

«Μετά από τρία χρόνια πόνου, οργής και σήμερα για άλλη μια φορά θα αποδείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι, ότι δεν θα παρατάμε μέχρι να βρούμε τη δικαίωση των παιδιών μας, των ανθρώπων μας» δήλωσε ο Πάνος Ρούτσι, φτάνοντας στον χώρο της συγκέντρωσης.

Στο βήμα της συγκέντρωσης του Συντάγματος, ανέβηκε η Μιρέλα Ρούτσι. «Εμείς που μείναμε πίσω, θα δώσουμε στα παιδιά μας τη φωνή για να μιλήσουν μία τελευταία φορά, μέσα από τις εκταφές που απαιτήσαμε από ανάγκη για αλήθεια. Οι εκταφές θα γίνουν με σεβασμό και διαφάνεια».

«Μας κήρυξαν πόλεμο, μας κοροϊδεύουν, μας αντιμετωπίζουν σαν ένα τίποτα. Βλέπουμε συγκάλυψη και κοροϊδία, αυτά προκάλεσαν την οργή της κοινωνίας» συνέχισε στην ιδιαίτερα φορτισμένη δήλωσή της η κ. Ρούτσι, μητέρα του Ντένις, από το Σύνταγμα, ανήμερα της επετείου των τριών ετών από την τραγωδία των Τεμπών.

«Ο κόσμος δεν αντέχει άλλο να βλέπει πολιτικούς να συνεχίζουν ανεπηρέαστα την ζωή τους ενώ έχουν πράξει εγκλήματα. Τρία χρόνια τώρα μιλάμε για τα λάθη για τις ευθύνες των άλλων για το άδικο. Σήμερα όμως νιώθω την ανάγκη να μιλήσω και για την άλλη πλευρά της ιστορίας: ζούμε σε έναν διπλό κόσμο όπου τίποτα δεν είναι μόνο ένα» πρόσθεσε.

Στη συγκέντρωση του Συντάγματος μίλησε και ο γιος θύματος των Τεμπών, Θεόδωρος Ελευθεριάδης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της εκταφής των σορών. Ζήτησε «εκταφή με τους σωστούς όρους».

«Ο χρόνος δεν κύλησε ούτε μια στιγμή, πάγωσε στις 28/2» δήλωσε η Αλμα Λάτα από το μνημείο των Τεμπών.

Επίσης, η Ελένη Βασάρα, γραμματέας Συλλόγου συγγενών και μητέρα της Αγάπης Τσακλίδου, δήλωσε από το βήμα της συγκέντρωσης στη Θεσσαλονίκη: «Θα θέλαμε να μεταφέρουμε με ευγνωμοσύνη το μήνυμα του Συλλόγου μας. Τρία χρόνια πριν, για εμάς, μια νύχτα δεν ξημέρωσε ποτέ. Διάφοροι υπουργοί δεν δίσταζαν να διαφημίζουν την ασφάλεια και τις υψηλές ταχύτητες των τρένων. Από το 2015 έλαβαν 53 εξώδικα φορέων. Εως και λίγες μέρες πριν το έγκλημα οι εργαζόμενοι απηύθηναν δραματικές εκκλήσεις».