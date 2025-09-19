ΔΙΕΘΝΗ
Μερτς για κυρώσεις σε Ισραήλ: Η Γερμανία θα αποφασίσει πριν τη Σύνοδο της ΕΕ τον Οκτώβρη

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα δεν ήταν ανάλογες με τους δηλωμένους στόχους του

The LiFO team
φωτ.: EPA
Η Γερμανία θα λάβει απόφαση σχετικά με την υποστήριξη των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του Ισραήλ πριν από τη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κοπεγχάγη τον Οκτώβριο, δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στη Μαδρίτη την Πέμπτη.

Μιλώντας μαζί με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ο Μερτς δήλωσε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα δεν ήταν ανάλογες με τους δηλωμένους στόχους του, αλλά πρόσθεσε ότι η Γερμανία δεν συμμερίζεται την άποψη ότι οι ενέργειες αυτές συνιστούν γενοκτονία. Πρόσθεσε επίσης ότι για τη Γερμανία, η αναγνώριση της παλαιστινιακής κρατικής υπόστασης δεν αποτελεί προς το παρόν θέμα συζήτησης.

Τα σχόλια του Μερτς υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η Γερμανία είναι όλο και πιο πρόθυμη να επικρίνει το Ισραήλ, αλλά εξακολουθεί να είναι απρόθυμη να λάβει τιμωρητικά μέτρα εναντίον μιας χώρας για την οποία η κυβέρνησή της αισθάνεται ιδιαίτερη ευθύνη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τετάρτη την αναστολή μιας εμπορικής συμφωνίας που αφορά περίπου 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ (6,87 δισεκατομμύρια δολάρια) ισραηλινών εξαγωγών λόγω του πολέμου στη Γάζα, αν και το μέτρο δεν έχει προς το παρόν αρκετή υποστήριξη μεταξύ των χωρών της ΕΕ για να ψηφιστεί.

«Θα καταλήξουμε σε τελική άποψη της γερμανικής κυβέρνησης σχετικά με αυτά τα ζητήματα, τα οποία πρέπει τώρα να απαντηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις επόμενες ημέρες», δήλωσε ο Μερτς.

«Θα συζητήσουμε ξανά αυτά τα ζητήματα την επόμενη εβδομάδα σε επίπεδο ομοσπονδιακού υπουργικού συμβουλίου. Υποθέτω ότι τότε θα έχουμε μια θέση στην άτυπη συνεδρίαση του Συμβουλίου την 1η Οκτωβρίου στην Κοπεγχάγη, η οποία θα υποστηριχθεί και από ολόκληρη τη γερμανική κυβέρνηση».

Η Γερμανία υποστηρίζει ότι έχει ιδιαίτερη υποχρέωση έναντι του Ισραήλ λόγω της ευθύνης της για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ευρώπης, μια θέση που έχει τεθεί υπό πίεση λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας της Ευρώπης για τη σύγκρουση στη Γάζα, στην οποία έχουν σκοτωθεί περίπου 64.000 Παλαιστίνιοι.

Τα ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν την Πέμπτη σε δύο περιοχές της πόλης της Γάζας που αποτελούν πύλες προς το κέντρο της πόλης, ενώ οι γραμμές του διαδικτύου και των τηλεφώνων διακόπηκαν σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας, ένα σημάδι ότι οι χερσαίες επιχειρήσεις ενδέχεται να κλιμακωθούν περαιτέρω στο άμεσο μέλλον.

Με πληροφορίες από Reuters

