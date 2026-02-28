Ιράν: Ο Αραγτσί δηλώνει πως ο Χαμενεΐ «απ' όσο γνωρίζει» είναι ζωντανός

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, επιβεβαίωσε το Σάββατο ότι ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, Αλί Χαμενεΐ, είναι ακόμη ζωντανός, «απ' όσο γνωρίζει», και ότι οι περισσότεροι ανώτατοι αξιωματούχοι επέζησαν από τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα.

Παράλληλα, μιλώντας στο NBC News, καταδίκασε τις επιθέσεις ως «εντελώς απρόκλητες, παράνομες και αθέμιτες» και κατηγόρησε τις δύο χώρες ότι βομβάρδισαν σχολείο κοριτσιών, με αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων παιδιών.

«Σχεδόν όλοι οι αξιωματούχοι είναι ασφαλείς, σώοι και ζωντανοί. Μπορεί να χάσαμε έναν ή δύο διοικητές, αλλά αυτό δεν αποτελεί μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός στη ζωντανή συνέντευξη.

NBC desperately attempts to help Iran by broadcasting an interview with Iranian Foreign Minister Araghchi saying “as far as I know” Khamenei and Pazeshkian are alive.



Everything is fine. 🔥🤦🏼‍♀️🙄pic.twitter.com/rw0488jXMu — JKash 🍊MAGA Queen (@JKash000) February 28, 2026

«Η αλλαγή καθεστώτος είναι μια αποστολή αδύνατη»

Στη συνέχεια, ο Αραγτσί χαρακτήρισε την έκκληση του Τραμπ για αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν, «αδύνατη αποστολή» καθώς εκατομμύρια άνθρωποι υποστηρίζουν το εν λόγω καθεστώς.

Στη συνέχεια δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν καταλαβαίνει γιατί οι ΗΠΑ εν μέσω των διαπραγματεύσεων - για τις οποίες επέμειναν - εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον του Ιράν.

«Σήμερα συνέβη, ό,τι συνέβη και τον Ιούνιο. Το ενδιαφέρον πως αυτή τη φορά είχαμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Δύο ημέρες πριν, την Πέμπτη, είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση στη Γενεύη».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ιράν: Δορυφορική εικόνα από το κατεστραμμένο παλάτι του Χαμενεΐ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Ισραηλινά ΜΜΕ: Ο Αλί Χαμενεΐ ενδεχομένως να έχει σκοτωθεί