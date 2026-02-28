Ντόναλντ Τραμπ: Κηρύσσει πόλεμο στο Ιράν - «Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνηση σας»

Σε μια δραματική κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε νωρίς το Σάββατο ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν μεγάλες επιθέσεις κατά του Ιράν, σε συνεργασία με το Ισραήλ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω βίντεο στα social media, δήλωσε ότι ο στόχος της επιχείρησης είναι να ανατραπεί το καθεστώς του Ιράν, προειδοποιώντας τις ιρανικές αρχές και καλώντας τον λαό της χώρας να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία και να αναλάβει τον έλεγχο της κυβέρνησής του.



Στην Τεχεράνη και σε άλλες μεγάλες πόλεις του Ιράν ακούστηκαν εκρήξεις, καθώς οι κοινές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις, υπουργεία και κατοικίες υψηλόβαθμων αξιωματούχων.

Οι ισραηλινές αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν σε προστατευμένους χώρους, ενώ ο εναέριος χώρος τόσο του Ισραήλ όσο και του Ιράν έκλεισε προσωρινά. Οι επιθέσεις περιλάμβαναν τόσο αεροπορικά όσο και ναυτικά πλήγματα, καθώς και κυβερνοεπιθέσεις σε ιρανικά δίκτυα επικοινωνιών και ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Στο βίντεο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απευθύνθηκε αρχικά στους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης, στις ένοπλες δυνάμεις και στην αστυνομία, καλώντας τα να καταθέσουν τα όπλα και υποσχόμενος πλήρη ασυλία σε όσους συμμορφωθούν, ενώ προειδοποίησε για «βέβαιο θάνατο» όσους αντισταθούν.

Στον ιρανικό λαό τόνισε: «Η ώρα της ελευθερίας σας έχει φτάσει. Μείνετε σε καταφύγιο. Μην βγαίνετε από το σπίτι. Είναι πολύ επικίνδυνα έξω. Βόμβες θα πέφτουν παντού. Όταν τελειώσουμε, αναλάβετε την κυβέρνηση σας. Θα είναι δική σας. Αυτή πιθανότατα θα είναι η μόνη ευκαιρία σας για γενιές».



Ο Τραμπ υπογράμμισε επίσης τη στήριξη της Αμερικής προς τον ιρανικό λαό: «Για πολλά χρόνια ζητούσατε τη βοήθεια της Αμερικής, αλλά δεν την λάβατε. Τώρα η Αμερική σας υποστηρίζει με συντριπτική δύναμη και καταστροφική ισχύ. Αυτή είναι η στιγμή να αναλάβετε τον έλεγχο της μοίρας σας και να απελευθερώσετε το ευημερούν και λαμπρό μέλλον που είναι κοντά σας. Μην την αφήσετε να περάσει».



Οι αναλυτές σημειώνουν ότι η επιχείρηση αυτή αποτελεί τη σημαντικότερη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν τις τελευταίες δεκαετίες, με πιθανές συνέπειες σε όλη την περιοχή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η κοινή επιχείρηση με ονομασία «βρυχηθμός του λιονταριού», είχε προγραμματιστεί προσεκτικά για μήνες, με στόχο να χτυπήσει αποφασιστικά και γρήγορα, ελαχιστοποιώντας παράλληλα την έκθεση των πολιτών. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή, και οι ΗΠΑ και το Ισραήλ προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν περαιτέρω ενέργειες ανάλογα με την αντίδραση του Ιράν.