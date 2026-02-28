Εξαφάνιση Λόρα: Η 16χρονη εμφανίστηκε μόνη της στις Αρχές - Αρνείται να δει τους γονείς της

Σε δομή στο Βερολίνο υπό την παρακολούθηση κοινωνικών λειτουργών, βρίσκεται το τελευταίο 24ωρο η 16χρονη Λόρα.

Μιλώντας για την πολύκροτη υπόθεση της 16χρονης Λόρα και τις νεότερες εξελίξεις της σε εκπομπή του Mega, o εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας του Βερολίνου, Γιορν Ιφλάντερ, αποκάλυψε πως η Λόρα εμφανίστηκε μόνη της στη δομή και επικοινώνησε με τις Αρχές.

Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζοντας την πληροφορία ότι εντοπίστηκε σε τυχαίο έλεγχο, ο κ. Ιφλάντερ σημείωσε πως ήταν μόνη της όταν ενημέρωσε τις Αρχές. «Μπορώ να σας πω ότι παρουσιάστηκε στις 26 Φεβρουαρίου στην κοινωνική δομή. Λείπει από τον Ιανουάριο και έφυγε για Φρανκφούρτη. Εμείς είμαστε εδώ ως υποστήριξη, γιατί μας το ζήτησαν οι κοινωνικές υπηρεσίες» ανέφερε αρχικά.

«Δεν γνωρίζουμε πού βρισκόταν, εμείς πήραμε μόνο την πληροφορία ότι παρουσιάστηκε στις 26 Φεβρουαρίου. Γνωρίζουμε ότι δεν έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα και δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα με τη 16χρονη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δομή και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα», συμπλήρωσε.

Η ανήλικη κατά τις ίδιες πληροφορίες, εξακολουθεί να αρνείται να έρθει σε επαφή με τους γονείς της.

Αναλυτικότερα, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν επιθυμεί να τους δει, ακόμη και αν η συνάντηση γινόταν παρουσία κοινωνικού λειτουργού, όπως προβλέπεται.

Παράλληλα ως τώρα, παραμένει άγνωστο αν έχει εξηγήσει στις Αρχές γιατί έφυγε από την Ελλάδα και γιατί δεν θέλει επικοινωνία με την οικογένειά της.