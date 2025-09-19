ΔΙΕΘΝΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές LNG

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε τη σημασία των νέων μέτρων λέγοντας: «Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την κάνουλα» και κάλεσε τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν άμεσα τις νέες κυρώσεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές LNG Facebook Twitter
0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας να ενισχύσει την πίεση στο Κρεμλίνο για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε η πρόεδρός της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε δηλώσεις της, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι στόχος της ΕΕ είναι να εξαναγκαστεί η Ρωσία να αποχωρήσει από το πεδίο της μάχης και να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δίνοντας μια πραγματική ευκαιρία στην ειρήνη. «Η Ρωσία δείχνει το πλήρες μέγεθος της περιφρόνησής της για τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. Γι’ αυτό, αυξάνουμε την πίεση», δήλωσε χαρακτηριστικά η φον ντερ Λάιεν.

Η νέα δέσμη κυρώσεων περιλαμβάνει την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και περιορισμούς στις συναλλαγές με τις εταιρείες παραγωγής πετρελαίου Rosneft και Gazprom Neft. Επιπλέον, οι κυρώσεις πλήττουν Ρώσους εμπόρους κρυπτονομισμάτων και 45 εταιρείες σε τρίτες χώρες που φέρονται να παρακάμπτουν τις υφιστάμενες κυρώσεις, ενώ 118 νέες καταχωρίσεις προστίθενται στη «μαύρη» λίστα του «σκιώδους στόλου» των ρωσικών δεξαμενόπλοιων που παραβιάζουν τα ανώτατα όρια τιμών πετρελαίου της Δύσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε τη σημασία των νέων μέτρων λέγοντας: «Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την κάνουλα» και κάλεσε τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν άμεσα τις νέες κυρώσεις.

Ενίσχυση των κυρώσεων και επιτάχυνση της κατάργησης ρωσικών καυσίμων

Η ΕΕ προγραμματίζει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των ρωσικών εισαγωγών ορυκτών καυσίμων. Όπως ανέφερε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, η ΕΕ στοχεύει να ολοκληρώσει τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών LNG από τη Ρωσία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2027, αντί για το 2028, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. «Τα έσοδα από τις πωλήσεις ενέργειας χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας και δεν θα σταματήσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία μέχρι να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε η Κάλας.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμφώνησε για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας από κοινού με την ΕΕ, παρά τις αντιδράσεις ορισμένων χωρών, όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες συνεχίζουν να εξαρτώνται από τις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες.

Η απόφαση της ΕΕ να προχωρήσει με αυστηρότερες κυρώσεις καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη αποφασιστικότητα της Ευρώπης να περιορίσει τις ρωσικές χρηματοδοτήσεις και να ενισχύσει την πίεση στο Κρεμλίνο, ενώ οι συνέπειες για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική αναμένονται να είναι σημαντικές.

Διεθνή

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Γερμανία σκέφτεται να αφήσει τη Γαλλία έξω από το πρόγραμμα μαχητικών της Ευρώπης

Διεθνή / Η Γερμανία σκέφτεται να αφήσει τη Γαλλία έξω από το πρόγραμμα μαχητικών της Ευρώπης

Οι εντάσεις για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα μαχητικού FCAS φέρνουν τη Γερμανία να εξετάζει Σουηδία ή Βρετανία αντί της Γαλλίας, ενώ οι διαφωνίες για ηγεσία και κατανομή εργασίας απειλούν το μέλλον των μαχητικών έως το 2040
LIFO NEWSROOM
«Η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας»: Η αμφιλεγόμενη πορεία της Κάντας Όουενς - Ρατσισμός, COVID και θεωρίες συνωμοσίας

Διεθνή / «Η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας»: Η αμφιλεγόμενη πορεία της Κάντας Όουενς - Ρατσισμός, COVID και θεωρίες συνωμοσίας

Η Κάντας Όουενς βρέθηκε στο επίκεντρο ξανά για τη δίκη με την Μπριζίτ Μακρόν - Ποια είναι η πιο αμφιλεγόμενη φωνή του αμερικανικού συντηρητισμού; Από το κίνημα Blexit μέχρι τις θεωρίες συνωμοσίας
LIFO NEWSROOM
Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Διεθνή / Η Ουγγαρία θα χαρακτηρίσει την Antifa τρομοκρατική οργάνωση, ακολουθώντας τον Τραμπ

Στην Ουγγαρία, πάντως, οι αντιφασιστικές ομάδες σπάνια δραστηριοποιούνται πολιτικά, καθώς ο Όρμπαν και το κόμμα του Fidesz διατηρούν σχεδόν απόλυτη εξουσία τα τελευταία 15 χρόνια
LIFO NEWSROOM
Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Διεθνή / Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify

Οι Massive Attack αποσύρουν τη μουσική τους από το Spotify, καταγγέλλοντας ότι τα έσοδα των καλλιτεχνών καταλήγουν να χρηματοδοτούν στρατιωτικές τεχνολογίες μέσω των επενδύσεων του Daniel Ek σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για πολεμική χρήση
LIFO NEWSROOM
Μπαλί: Τέλος στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων μετά τις φονικές πλημμύρες - «Καμπανάκι» για τον μαζικό τουρισμό

Διεθνή / Μπαλί: Τέλος στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων μετά τις φονικές πλημμύρες - «Καμπανάκι» για τον μαζικό τουρισμό

Το αποκαλούμενο «νησί των θεών» έχει υποστεί ραγδαίες αλλαγές τα τελευταία 50 χρόνια, με ντόπιους και τουρίστες να διαμαρτύρονται για την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση και τη συμπεριφορά των ξένων που συνοδεύουν τα ξενοδοχεία και τα θέρετρα που πλέον κατακλύζουν το νησί
LIFO NEWSROOM
Πώς το Ισραήλ καταστρέφει το όνειρο ενός παλαιστινιακού κράτους

Διεθνή / Πώς το Ισραήλ καταστρέφει το όνειρο ενός παλαιστινιακού κράτους

Η ισραηλινή ακροδεξιά, υπό τον Μπεζαλέλ Σμότριτς, αποδομεί τη Δυτική Όχθη και την Παλαιστινιακή Αρχή, ενισχύοντας τον πλήρη στρατιωτικό και οικονομικό έλεγχο - Εκτοπισμοί, κλείσιμο σχολείων, έλεγχος φόρων και περιορισμοί κυκλοφορίας αλλάζουν δραματικά τον χάρτη
LIFO NEWSROOM
Ντόναλντ Τραμπ: «Ένας αξιόλογος γιος» - Το αιχμηρό σχόλιο στον βασιλιά Κάρολο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Διεθνή / Ντόναλντ Τραμπ: «Ένας αξιόλογος γιος» - Το αιχμηρό σχόλιο στον βασιλιά Κάρολο για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ

Η αναφορά του προέδρου των ΗΠΑ στον πρίγκιπα Ουίλιαμ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο επίσημο δείπνο στο κάστρο του Ουίνδσορ, που πυροδότησε εικασίες για το «ποιον» άφησε εκτός
LIFO NEWSROOM
 
 