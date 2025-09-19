Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας από την Κομισιόν - Τέλος στις εισαγωγές LNG

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το 19ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, στοχεύοντας να ενισχύσει την πίεση στο Κρεμλίνο για τη χρηματοδότηση του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε η πρόεδρός της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σε δηλώσεις της, η φον ντερ Λάιεν τόνισε ότι στόχος της ΕΕ είναι να εξαναγκαστεί η Ρωσία να αποχωρήσει από το πεδίο της μάχης και να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δίνοντας μια πραγματική ευκαιρία στην ειρήνη. «Η Ρωσία δείχνει το πλήρες μέγεθος της περιφρόνησής της για τη διπλωματία και το διεθνές δίκαιο. Γι’ αυτό, αυξάνουμε την πίεση», δήλωσε χαρακτηριστικά η φον ντερ Λάιεν.

Η νέα δέσμη κυρώσεων περιλαμβάνει την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και περιορισμούς στις συναλλαγές με τις εταιρείες παραγωγής πετρελαίου Rosneft και Gazprom Neft. Επιπλέον, οι κυρώσεις πλήττουν Ρώσους εμπόρους κρυπτονομισμάτων και 45 εταιρείες σε τρίτες χώρες που φέρονται να παρακάμπτουν τις υφιστάμενες κυρώσεις, ενώ 118 νέες καταχωρίσεις προστίθενται στη «μαύρη» λίστα του «σκιώδους στόλου» των ρωσικών δεξαμενόπλοιων που παραβιάζουν τα ανώτατα όρια τιμών πετρελαίου της Δύσης.

Η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπογράμμισε τη σημασία των νέων μέτρων λέγοντας: «Ήρθε η ώρα να κλείσουμε την κάνουλα» και κάλεσε τα κράτη-μέλη να εγκρίνουν άμεσα τις νέες κυρώσεις.

Ενίσχυση των κυρώσεων και επιτάχυνση της κατάργησης ρωσικών καυσίμων

Η ΕΕ προγραμματίζει την επιτάχυνση της σταδιακής κατάργησης των ρωσικών εισαγωγών ορυκτών καυσίμων. Όπως ανέφερε η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας, η ΕΕ στοχεύει να ολοκληρώσει τη σταδιακή κατάργηση των εισαγωγών LNG από τη Ρωσία μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2027, αντί για το 2028, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί. «Τα έσοδα από τις πωλήσεις ενέργειας χρηματοδοτούν τον πόλεμο της Ρωσίας και δεν θα σταματήσουμε να ασκούμε πίεση στη Ρωσία μέχρι να τερματίσει τον πόλεμο», δήλωσε η Κάλας.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος συμφώνησε για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας από κοινού με την ΕΕ, παρά τις αντιδράσεις ορισμένων χωρών, όπως η Ουγγαρία και η Σλοβακία, οι οποίες συνεχίζουν να εξαρτώνται από τις ρωσικές ενεργειακές προμήθειες.

Η απόφαση της ΕΕ να προχωρήσει με αυστηρότερες κυρώσεις καταδεικνύει τη συνεχιζόμενη αποφασιστικότητα της Ευρώπης να περιορίσει τις ρωσικές χρηματοδοτήσεις και να ενισχύσει την πίεση στο Κρεμλίνο, ενώ οι συνέπειες για την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική αναμένονται να είναι σημαντικές.