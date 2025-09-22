Οι κυρώσεις της Δύσης δεν αρκούν: Η Ρωσία βρίσκει τρόπους να τις παρακάμπτει

Ο Σκοτ Μπένσεντ, υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, περιέγραψε την κατάσταση στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας με μια μεταφορά: «Είμαστε σε έναν αγώνα», είπε. «Πόσο μπορεί ο ουκρανικός στρατός να αντέξει σε σύγκριση με την αντοχή της ρωσικής οικονομίας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυστηρότερες δυτικές κυρώσεις, όπως δασμοί σε χώρες που αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο, θα οδηγούσαν σε «πλήρη κατάρρευση» της ρωσικής οικονομίας, αναγκάζοντας τον Βλαντίμιρ Πούτιν «στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Πόσο όμως ευάλωτη είναι η Ρωσία; Η ΕΕ έχει εφαρμόσει 18 πακέτα κυρώσεων, ενώ στις 19 Σεπτεμβρίου προτάθηκε το 19ο. Οι ΗΠΑ έχουν στοχοποιήσει περίπου 5.000 άτομα και εταιρείες. Παρά όμως την πίεση, οι προβλέψεις για κατάρρευση επανειλημμένα απέτυχαν: μετά από μια μικρή ύφεση το 2022, η ρωσική οικονομία γνώρισε ανάπτυξη τα επόμενα δύο χρόνια.

Πλέον όμως, η οικονομία επιβραδύνεται σχεδόν πλήρως: το ΑΕΠ τον Ιούλιο αυξήθηκε μόλις κατά 0,4% σε σχέση με πέρυσι. Δείκτες δραστηριότητας και κερδοφορίας εταιρειών δείχνουν αδυναμία, ενώ οι πραγματικοί μισθοί επιβραδύνουν. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Πούτιν προχώρησε σε μέτρια δημοσιονομική περιστολή, μειώνοντας δαπάνες σε υποδομές και στρατιωτική βιομηχανία, ενώ η Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.

Ο αντίκτυπος των κυρώσεων παραμένει ασαφής. Η παραγωγή πετρελαίου μειώνεται, αλλά η Ρωσία αξιοποιεί στρατηγικές όπως εμπόριο μέσω τρίτων χωρών και ανταλλαγή προϊόντων για να παρακάμψει περιορισμούς. Παρά την επιβράδυνση της οικονομίας, η αγορά εργασίας παραμένει ισχυρή: οι μισθοί είναι υψηλοί και η ανεργία χαμηλή. Σε αντίθεση με τις δυτικές οικονομίες, οι Ρώσοι σπάνια αισθάνονται καλύτερα οικονομικά.

Την ίδια στιγμή, η Ουκρανία αντιμετωπίζει οικονομικές πιέσεις. Αν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θέλουν να κερδίσει ο σύμμαχός τους «τον αγώνα», θα χρειαστεί να τον εφοδιάσουν με «καλύτερα παπούτσια», δηλαδή περισσότερη οικονομική και στρατιωτική στήριξη.

